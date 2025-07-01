استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفداً من قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) برئاسة قائد القوّة الجنرال ديوداتو أباغنارا.

وجرى خلال اللقاء عرض للوضع الميداني في الجنوب، ومسار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والتعاون القائم بين اليونيفيل والجيش اللبناني، ولا سيما في ما يتعلق بتكثيف التنسيق والعمليات المشتركة. كما تم التطرق إلى التحديات المستجدة التي تواجه مهام القوات الدولية.

وأكد سلام التزام الحكومة اللبنانية التام بالقرار 1701، وحرصها على توفير البيئة المناسبة التي تتيح لليونيفيل تنفيذ ولايتها كاملة، مشدّداً على أهمية الحفاظ على سلامة عناصرها.

وفي هذا السياق، أشار سلام إلى أنّ لبنان كان قد وجّه رسميًا إلى الأمم المتحدة رسالة يطلب فيها تمديد تفويض "اليونيفيل" لعام إضافي ينتهي في 31 آب 2026، انسجاماً مع قرار الحكومة اللبنانية الصادر بتاريخ 14 أيار 2025.

كما شدّد سلام على أنّ تحقيق الاستقرار الكامل في الجنوب لا يمكن أن يتمّ دون انسحاب إسرائيل الكامل من الاراضي اللبانيية ووقفها لاعتداءاتها.

واستقبل سلام بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، وفدا من مجلس بلدية بيروت برئاسة رئيسه إبراهيم زيدان.

وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه العاصمة بيروت على الصعيدين الإنمائي والخدماتي، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. كما جرى عرض عدد من المقترحات والمطالب المرتبطة بتحسين أداء المرافق العامة عموما وتعزيز العمل البلدي.

وأكد الرئيس سلام خلال الاجتماع، على "ضرورة دعم السلطات المحلية لتمكينها من تأدية مهامها على النحو المطلوب".

بعد اللقاء، قال زيدان: "زرنا دولة الرئيس كمجلس بلدي لمدينة بيروت وبحثنا معه المواضيع والخدمات المطلوبة لبيروت.

ووضعنا دولة الرئيس سلام في ما يقوم به مجلس الوزراء من تعيينات، واجراءات لتأمين الشفافية. ولمسنا خلال الاجتماع ان دولته يتابع بالتفاصيل كل ما يخص شؤون العاصمة، ونحن بدورنا كمجلس بلدي وضعناه في اجواء برنامجنا للمشاريع السريعة والمستعجلة ومشاريعنا التي تتطلب وقتا. وكان دولته متجاوبا معنا ومساندا لنا، وقدم لنا كل الدعم وسيطلب من الوزراء دعمنا كل باختصاصه، لانجاح مشاريع الحوكمة والرقمنة والسير وكل ما يتعلق بمواضيع الكهرباء والمياه والخدمات المطلوبة لأهلنا في بيروت. ولقد شكرناه على استضافتنا ونأمل إكمال التواصل معه".



وعن أولوية مشاريع المجلس البلدي، قال: "اي مشروع نقوم به في بيروت هو أولوية بالنسبة الينا، هناك أمور مستعجلة انجازها يأخذ وقتا قليلا وأمورها الفنية أسهل وميزانيتها أقل، وهي تتعلق بالسير والوسطيات والاشارات والحدائق، والشواطىء البحرية والنظافة. ونظرتنا الى بيروت هي كاملة متكاملة وسنستمر بالأعمال التي كنا ملتزمين بها مع الهيئات والشركات التي تنجز الأعمال. كذلك هناك المشاريع الأخرى التي تستغرق وقتا أكبر، كالمياه والكهرباء التي يمكن أن نتعاون فيها مع الوزارات المعنية" .