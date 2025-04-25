المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السراي وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي في حضور سفير هولندا هانز بيتر فان دير فودي حيث تم استعراض الإصلاحات الادارية والمالية والقضائية التي باشرت بها الحكومة واهمية تنفيذها، كما تم التطرق الى الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني على كافة الاراضي اللبنانية ، لا سيما على الحدود وفي الجنوب لحفظ الامن والاستقرار، اضافة الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

عقيص: واستقبل الرئيس سلام عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت اليوم بلقاء دولة الرئيس سلام، حيث تم بحث عدد من الملفات الحيوية التي تهم المواطن اللبناني بشكل عام. كان اللقاء فرصة لبحث الوضع الأمني المقلق في الجنوب اللبناني وعلى الحدود الشرقية مع سوريا، بالإضافة إلى العديد من الملفات التي تهم منطقة البقاع والتي تستدعي الاهتمام العاجل، مثل الحالة المزرية لطريق ظهر البيدر، كذلك موضوع تلوث الليطاني، ولمست اهتماما كبيرا من دولته لحل هذه المعضلات المزمنة التي لم نستطع حتى الان كممثلين عن الشعب ولا كحكومة ان نجد حلولا لها".

اضاف: "كما ان هناك بشرى كبيرة جدا حملني دولة الرئيس شرف الإعلان عنها وهي إدراج موضوع الهيئة الناظمة للقنب الهندي على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل، وذلك بهدف تسمية أعضاء اللجنة المختصة لان استثمار القنب الهندي لغايات طبية وبدء تطبيق هذا القانون الذي صدر من عدة سنوات، من شأنه توفير فرص زراعية بديلة لمزارعي البقاع. هو امر هام جدا يوفر للاقتصاد اللبناني وللخزينة اللبنانية دعما كبيرا جدا في الوقت الذي نحن فيه بامس الحاجة الى موارد ونحن نهمل الاهتمام بهذه الموارد لخلافات سياسية ، ودولة الرئيس حاسم في هذا الموضوع وسيعطيه الاولوية وهو ما يوفر زراعات بديلة لفئات كبيرة من المزارعين في البقاع، أتمنى لدولة الرئيس التوفيق في مساعيه، وأن يجد هذا القانون طريقه إلى التنفيذ بما يعود بالنفع على لبنان واقتصاده".

ماغرو: واستقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم في السرايا السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو وجرى عرض للعلاقات الثنائية والمستجدات في لبنان والمنطقة.

المقالع والكسارات: كما التقى الرئيس سلام وفدا من الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت.

ووزع الوفد بعد اللقاء بيانا اشار فيه الى انه سلم رئيس الحكومة مذكرة تؤكد على اهمية الدفاع عن الطبيعة اللبنانية في وجه الدمار البيئي الناجم عن المقالع والكسارات ومصانع الترابة.

واشارت المذكرة إلى التأثيرات السلبية الكبيرة على الصحة العامة. وضرورة اقفال المقالع العشوائية وتطبيق القوانين، مع ضرورة إلغاء احتكار الإسمنت واستيراده بأسعار أقل، إضافة إلى إلزام الشركات بدفع الرسوم المستحقة وتطبيق استصلاح الأراضي المتضررة.

كما طالبت المذكرة بفتح تحقيق في الفروقات السعرية للإسمنت، وتكليف الجيش اللبناني بنبش النفايات الصناعية السامة المدفونة في الأودية. كما دعت المذكرة لعدم منح أي مهل أو تراخيص جديدة للمقالع، حفاظًا على ما تبقى من البيئة اللبنانية.

وفد المقاصد: استقبل الرئيس سلام وفدًا من جمعية المقاصد الخيرية الاجتماعية برئاسة الدكتور فيصل سنو، حيث قدّم الوفد دعوة للرئيس سلام لرعاية افتتاح قسمين علاجيين في مستشفى المقاصد في السابع من أيار المقبل.

ومن زوار السراي مؤسس ورئيس شركة Vitex Pharmaceuticals الدكتور الياس شامي والدكتور انيس الشامي الذين سلما الرئيس سلام درعا تذكاريا.