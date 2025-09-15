المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السراي سفير كندا الجديد في لبنان غريغوري غاليغان .وكانت مناسبة اكد فيها السفير الكندي ترحيب بلاده للمسار الحكومي للاصلاحات وبسط سيادة الدولة على كامل اراضيها ، مشيرا الى استمرار دعم كندا للجيش اللبناني.

الهيئات الاقتصادية في الجنوب: واستقبل الرئيس سلام وفدا من الهيئات الاقتصادية والاجتماعية في الجنوب برئاسة عبد الله بيطار الذي قال بعد اللقاء:"شكرنا دولة الرئيس على زيارته إلى مدينة النبطية والجنوب، وعلى تشريعه للدولة مجددا لقد وضعناه في صورة واقع المنطقة بعد الحرب، حيث تعيش النبطية دماراً غير طبيعي. ومن هنا طالبنا بأن تقوم الدولة بدعم الاقتصاد المحلي في مدينة النبطية والمنطقة والجنوب عموماً".

اضاف: "دعم الاقتصاد المحلي يقوم بتعزيز المؤسسات التجارية و الزراعية والصناعية عبر المصارف من خلال قروض مدعومة لمساعدة التجار والمزارعين والصناعيين والمعالم السياحية على الاستمرار في عملها وإنعاش المنطقة.

وشددنا على دور البلديات وتمنينا دعمها ومساعدتها لان صناديقها شبه فارغة ولا تملك الأموال في الوقت الحالي. وطالبنا بأن تكون المجالس البلدية مجالس لكل المواطنين اللبنانيين، لا مجالس محاصصة حزبية أو محسوبيات.

كما شددنا على أن بسط سلطة الدولة على المؤسسات والادارات العامة ومرافقها الحيوية بخدمة المواطن اللبناني، وأن يُعطى كل ذي حق حقه. وأكدنا على ضرورة تعزيز دور الدولة مع القوى الأمنية ودور القضاء، لأننا نعتبر أن القضاء هو الحاسم في كل الأمور. ومن هنا، يجب أن يكون القضاء للجميع، وأن يعطي الناس حقوقها من دون انحياز أو تدخلات، فلا يُسمح بالاتصال بالقضاة أو الضغط عليهم في ملفات ضد أشخاص بعينهم. نحن نطالب بأن يأخذ كل إنسان حقه كاملاً."

وتابع: "إن مطالبنا تنطلق من كوننا مواطنين عاديين ومسؤولين في الوقت نفسه وفاعليات في منطقة النبطية وفي الجنوب عامة. فنحن نتحدث باسم هذه المنطقة وباسم كل المتحررين في هذه المنطقة، مع احترامنا لجميع الأحزاب والقوى السياسية، لأن لكل إنسان دوره وشعبيته وبيئته. لقد نشأنا في بيئة جنوبية متنوّعة، أشبه بحديقة تضمّ كل الأنواع".

الارشاد والاصلاح: كما التقى رئيس الحكومة وفدا من جمعية الارشاد والإصلاح برئاسة رئيس الجمعية ابراهيم طقوش الذي قال بعد اللقاء: "اطلعنا رئيس الحكومة على نشاطات الجمعية لا سيما على المشروع الجديد وهو" حصاد الخيرات" الذي يهدف الى تمكين اهالي الارياف وفي الوقت نفسه نقوم بزرع الاشجار السريعة النمو التي يمكن استعمالها في صناعة المفروشات".

الحوت: واستقبل الرئيس سلام رئيس مجلس إدارة شركة “طيران الشرق الأوسط” محمد الحوت، الذي أوضح أنه وجّه دعوة إلى رئيس الحكومة لرعاية الاحتفالات بالعيد الثمانين لتأسيس الشركة، وقد وافق الرئيس سلام الدعوة نظراً لعلاقته المميزة بالشركة. وكانت المناسبة فرصة لعرض نجاح موسم الصيف، واستعراض عمل الشركة وجهودها المبذولة في هذا المجال.

والتقى الرئيس سلام سفير لبنان المعين في الاوروغواي رائد الخادم قبيل توجهه الى مركز عمله الجديد.