المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي ظهر اليوم وفدا من جمعية "اعلاميون من اجل الحرية" برئاسة الاعلامي أسعد بشارة الذي أعلن بعد اللقاء: "إن "إعلاميون من أجل الحرية"، التي تضم إعلاميين لبنانيين وعرب، تعلن تضامنها الكامل مع رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بدولة القانون والمؤسسات، باعتبارها الضامن الحقيقي للعدالة والحريات العامة والإعلامية التي هي جوهر مهمة "إعلاميون"، وباعتبارها الركيزة الأساسية لقيام دولة عادلة تستقيم فيها المؤسسات وتعمل وفق قواعد الدستور والشرعية.

أضاف: "طالبنا الرئيس سلام أن يولي مشروع قانون الاعلام الذي يناقش في المجلس النيابي،الأهمية التي يستحق، كي يكون حديثاً، ومواكباً لمتطلبات العصر، بحيث يؤمّن الحرية الكاملة للإعلام، ويحفظ دوره الرقابي والمهني، ويُكرّس مبادئ الشفافية والتعددية. إن أي قانون لا ينطلق من هذه الثوابت يشكل انتكاسة لا يمكن القبول بها في بلد دفع أثماناً غالية دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير.

وفي هذا السياق، نعتبر أن تعزيز علاقات لبنان العربية وموقعه في المجتمع الدولي يشكل ضمانة إضافية لنجاح مسار الإصلاح والاستقرار".

وقال: "إن الإعلاميين وقادة الرأي هم جزء لا يتجزأ من مسار استعادة الدولة لسلطتها على كامل أرضها، وهم جسم فاعل وحيوي في المجتمع اللبناني. إننا في الجمعية، نعتبر أن رسالتنا الإعلامية والوطنية تقوم على مواكبة هذا المسار، والمساهمة في حماية المؤسسات والدفاع عن حرية الكلمة، ورفض فوضى التفلت والشتائم والتهديد والتخوين،والتمسك بقيم الحرية باعتبارها التوأم لمعنى لبنان.

ونؤكد أخيراً أن مسؤولية جميع القوى والهيئات في الدولة أن يكونوا صوتاً واحداً دفاعاً عن سيادة لبنان وحريته."

تلامذة مدرسة المقاصد المرج: واستقبل الرئيس سلام وفدا من تلامذة مدرسة المقاصد في المرج البقاع بحضور مدير المدرسة عدنان صوان.

وبعد الزيارة وزعت المدرسة البيان التالي:

بدعوة من أمين المال - عضو مجلس الأمناء، الأستاذ المهندس بسام برغوت، وبدعم من رئيس الجمعيّة، الدكتور فيصل سنّو، وبالتّنسيق مع إدارة الشّؤون التّربويّة في جمعيّة المقاصد، زار تلامذة مدرسة المقاصد في المرج- البقاع يرافقهم مجموعة من فريق العمل، السّراي الحكومي. حيث التقوا برئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام الذي رحّب بالحضور واطمئن على وضع التّلاميذ.

ثمّ ألقى مدير المدرسة عدنان صوان كلمة.تضمنت الشّكر الجّزيل لإتاحة فرصة اللقاء.

وقدم الطلاب باقة من الزّهور للرئيس سلام تعبيراً عن أملهم الكبير بغدٍ أفضل للبنان .بعدها كانت صورة تذكاريّة بالمناسبة، وجولة للطلاب في السراي الحكومي.

لقاء الهوية والسيادة: واستقبل الرئيس سلام وفدا من لقاء الهوية والسيادة برئاسة الوزير السابق يوسف سلامة. وعبر الوفد خلال اللقاء عن دعمه لمواقف الرئيس السلام الوطنية.

زوار: وخلال لقائه زوّاره، شدّد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام على أنّ: "درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون، بل العكس هو الصحيح، إذ إنّ درء الفتنة يتطلّب أن يشعر جميع المواطنين بأنّهم سواسية أمام القانون، وأنّ الدولة تحميهم. مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة. وكما أنّه لا دولة واحدة إلا بجيش واحد، فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع، ولا يكون أحد فوقه وخارجًا عن المساءلة والمحاسبة".

وردًّا على الحملات التي تستهدفه، قال الرئيس سلام: "ضميري مرتاح، وهذه الحملات المغرضة لا يمكن أن تغيّر شيئًا في مسيرتي. فلا يستطيع أحد أن يشكّك في عروبتي ومواقفي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، التي دافعت عنها من على أعلى المحافل الدولية، من دون أن أحمّل لبنان أي ثمن في ذلك."

