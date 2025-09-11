المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم في السراي النائب ميشال ضاهر الذي اكد بعد اللقاء دعمه المطلق للرئيس سلام وللقرارات التي تتخذها الحكومة، مشيرا الى ان البحث تناول المستجدات السياسية وملفات إنمائية مطلبية تخص منطقة البقاع، لا سيما موضوع طريق ضهر البيدر والطريق الشرقي الذي يربط مدينة زحلة بقرى البقاع الشرقي، اضافة الى صيانة الطرقات في زحلة.

السفير بو نصار: كما التقى الرئيس سلام سفير لبنان في روسيا شوقي بونصار الذي أطلع الرئيس سلام على التحضيرات الجارية لعقد أول قمّة عربية–روسية، التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 تشرين الأول المقبل.

السفير جابر: واستقبل سفير لبنان المعيّن في الهند هادي جابر قبيل توجهه الى مركز عمله الجديد.