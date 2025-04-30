المركزية - قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بعد زيارته ونائبه طارق متري، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده: "عندما آتي إلى هذه الدار أشعر وكأنني في منزلي، وقد أحببت اليوم وضع سيادته، أولا، في جو عمل الحكومة في الأشهر الأخيرة وصولا إلى اليوم. والاستحقاق الذي نواجهه هو الانتخابات البلدية والاختيارية في كل لبنان، ونحن سعيدون لأننا نقوم بها في وقتها كما التزمنا"، متمنيا أن "تكون بداية حتى ننتقل للبحث في مسألة اللامركزية الإدارية الموسعة، وهي مسألة عالقة منذ أن أقر الطائف".

اضاف: "كان من الضروري التطرق أيضا إلى انتخابات بلدية بيروت، وأؤكد للمرة الثانية وربما الثالثة، بأني مطمئن الى أن أهلنا في بيروت لن يرضوا بها، إلا إذا تمثل فيها الجميع كما يجب أن يتمثلوا، وبيروت هي دائما مدينة حاضنة للجميع، ولن تتغير اليوم نتائج الانتخابات. الأهم من كل هذا هو الحكمة التي زودنا بها سيادة المطران الياس أنا وزميلنا الدكتور متري والتي يهمنا أن ننهل منها دائما".