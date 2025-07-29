المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السراي وفدا من بلديات: رميش، عين ابل، دبل والقوزح.

بعد اللقاء تحدث الاب نجيب العميل باسم الوفد فقال: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس وشرحنا له معاناتنا في المنطقة، حيث صمدنا في منازلنا خلال الحرب الاخيرة، وحاولنا بكل قوتنا الا نغادر، ولن نسمح للعدو بهدمها او السيطرة عليها، كما عبّرنا عن سعادتنا باللقاء، خصوصًا أن دولة الرئيس وعد بتلبية عدد من المطالب التي سبق أن تقدمنا بها، لا سيما في ما يتعلق بالإنماء الزراعي، والبنى التحتية، والطرقات، وغيرها من المشاريع الأساسية.

وفي المقابل، نقلنا إلى دولته عتبًا محقًا، إذ إننا كمنطقة كبيرة يصل عدد سكان بلدة الرميش على سبيل المثال شتاءً إلى نحو 6500 نسمة، إضافة إلى نحو 1000 نازح سوري، فاننا نفتقر إلى بعض الخدمات الأساسية، من مياه وغيرها من الضروريات.

وقد أبدى دولة الرئيس تفهّمه، ووعد بتقديم الدعم اللازم قدر المستطاع والعمل على تنفيذ المشاريع الحيوية".

ممثل اليونيسف: كما التقى الرئيس سلام ممثل منظمة اليونيسف في لبنان ماركولويجي كورسي وتم استعراض مشاريع وبرامج اليونيسيف في لبنان، والتي تتماشى مع أولويات الحكومة، بالإضافة الى التعاون القائم مع مختلف الادارات اللبنانية.

السفير دبور: كما استقبل الرئيس سلام السفير الفلسطيني اشرف دبور في زيارة وداعية، وسلمه هدية تذكارية بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.

عربيد: كذلك استقبل الرئيس سلام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الاوضاع والاجتماعية والمشاريع التي يقوم بها المجلس.

المنتخب الوطني اللبناني لكرة السلّة للرجال: كما استقبل سلام في السراي الحكومي المنتخب الوطني اللبناني لكرة السلّة للرجال، على مأدبة غداء أقيمت على شرف الفريق، وذلك قبيل توجهه إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2025 التي ستُقام في مدينة جدّة.

وحضر اللقاء رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلّة السيد أكرم حلبي، إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب.

وأثنى الرئيس سلام في كلمته على الجهود التي يبذلها المنتخب وطاقمه الفني لرفع اسم لبنان عاليًا، وقال:

“كل التوفيق لمنتخب لبنان الوطني لكرة السلّة في مشاركته المرتقبة في بطولة كأس آسيا 2025 في مدينة جدّة. لقد رفعتم اسم لبنان عاليًا في السابق، ونحن على ثقة بأنكم ستمثّلون الوطن مجددًا بكل جدارة. نحن جميعًا معكم.”

عراقجي: واستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي لاعب المنتخب الوطني اللبناني لكرة السلّة وائل عرقجي.

وجرى خلال اللقاء التداول في شؤون رياضية عامة، ومناقشة بعض الأفكار والمبادرات التي من شأنها دعم الرياضة اللبنانية، وتعزيز القدرات الشبابية، وخلق بيئة حاضنة للمواهب الواعدة وتشجيعها على التميز محليًا ودوليًا.