المركزية - أجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قبل ظهر اليوم في السراي مع وزير الدفاع ميشال منسى الذي اطلعه على نتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية.

واستقبل سلام وفدا من شابات وشباب مدينة طرابلس في حضور النائب ايهاب مطر الذي اكد وقوف الوفد الى جانب الرئيس سلام ودعمه له ولقرارات الحكومة، مشددا على اهمية تطبيق القوانين وعدم التساهل في تنفيذها، مشيرا الى ان طرابلس هي دوما مع الدولة وداعمة لها ولرئيس الحكومة.

كما استقبل الرئيس سلام سفراء لبنان المعينين الجدد في كل من استراليا ميلاد رعد،كازخستان جورج ابو زيد، قبرص جان مراد. وذلك قبل توجههم الى مراكز عملهم .