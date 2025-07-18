المركزية - أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالاً بشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، وأثنى الرئيس سلام على الدور المسؤول والرصين الذي أدّته المرجعيات الروحية، وفي طليعتها الشيخ أبي المنى، في تهدئة النفوس ووأد الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي. كما تم التأكيد المشترك على أهمية صون وحدة سوريا، ورفض أي محاولة لزرع الانقسام بين أبنائها، والتشديد على أن ما يجري خارج حدود لبنان لا ينبغي أن يتحوّل إلى مادة للتأجيج الداخلي. وختم الرئيس سلام بالإعراب عن تقديره العميق لحرص شيخ العقل الدائم على وحدة اللبنانيين تحت مظلة الدولة.

سفيرة كندا: الى ذلك، استقبل الرئيس سلام في السراي سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها وشكرها لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية و تمنى لها التوفيق في مهامها المقبلة.

سفير بلجيكا: والتقى رئيس الحكومة سفير بلجيكا في لبنان آرنوت باولز، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى المستجدات المحلية والدولية.

صادق وعلامة: واستقبل الرئيس سلام النائبين فادي علامة ووضاح الصادق الذي اوضح ان "البحث تناول الأوضاع الصعبة التي يمر بها مستشفى رفيق الحريري الحكومي، في ظل التحديات التي تهدد استمرارية خدماته ودوره كمرفق صحي أساسي على مستوى الوطن، كما جرى التطرق الى ملف تعيين الهيئة العامة لسلامة الغذاء".

الصليب الاحمر: واستقبل الرئيس سلام وفدا من جمعية الصليب الاحمر اللبناني ضم :الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي ونائبه فادي الصيداوي واطلع الوفد رئيس الحكومة على نشاطات الجمعية والمهام الانسانية التي تقوم بها.