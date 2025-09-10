المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وتم البحث بالأوضاع السياسة والمستجدات في الجنوب.

الجماعة الاسلامية: كما استقبل الرئيس سلام رئيس المكتب السياسي في الجماعة الاسلامية علي ابو ياسين والنائب عماد الحوت ووائل نجم.

بعد اللقاء قال ابو ياسين: "تشرفنا اليوم بلقاء الرئيس سلام وناقشنا القضايا الوطنية الهامة، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي والحساس الذي يمر به الوطن، واكدنا ان لبنان امام فرصة ونافذة استراتيجية حقيقية لفك عزلته وجلب الاستثمارات واعادة الاعمار وهناك مؤشرات كثيرة لهذه الفرصة وفي نفس الوقت امام لبنان تحدي استراتيجي صعب متمثل بإجرام العدو الاسرائيلي الصهيوني وعلى رأسه رئيس وزرائه نتنياهو الذي استياح كل المحظورات والحدود وقام باستباحة كل لبنان وسوريا، وبالامس راينا ما حدث في الدوحة، هذه العملية الاجرامية المنافية لكل الاعراف ولكل المعاهدات والقوانين الدولية، فمن الواضح ان هذا العدو ينطلق كما قال رئيس وزرائه بمهمة تاريخية لانشاء اسرائيل الكبرى وواضح ان لبنان في قلب هذه العاصفة وهذا التحدي، لذلك كان التمني على دولة الرئيس سلام الموازنة بين الفرصة الاستراتيجية وبين التحدي الاستراتيجي لما يخدم مصلحة لبنان وتقطيع هذا التحدي والمواجهة من دون تكاليف باهظة.

اضاف: "قدمنا لرئيس الحكومة رؤية الجماعة الاسلامية ومشروعها السياسي الذي انجزته في شهر نيسان الماضي بعنوان " رؤية وطن مشروع اصلاح وتنمية بكل المسارات السياسي والاقتصادي الاجتماعي والقضائي والإداري واستراتيجية الامن القومي، وكان هناك نقاش في بعض بنودها ومساراتها."

شركة رامكو: والتقى رئيس الحكومة رئيس مجلس إدارة شركة "رامكو" وسيم عماش ومدير عام الشركة وليد بوسعد ونائب مدير عام الشركة ربيع عماش .

وجرى البحث حول كيفية معالجة المشاكل المتعلقة بالنفايات في العاصمة بيروت.