المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قبل ظهر اليوم في السراي المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية الى لبنان جاك دو لا جوجي في حضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط والسفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.

وتناول البحث المستجدات في مسار الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، بما يتضمن قانون إعادة هيكلة المصارف المحال من الحكومة إلى المجلس النيابي، كذلك اعداد قانون الفجوة المالية، تمهيدا لابرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر المانحين في فرنسا.

رولا دشتي: كما استقبل الرئيس سلام المديرة التنفيذية للاسكوا رولا دشتي وتم خلال اللقاء بحث مشاريع التعاون المشتركة، ودعم لبنان في هذه الظروف .

ومن زوار السراي النائب السابق زياد القادري وعرض معه الاوضاع العامة.