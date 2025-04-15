المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السراي المدير الأقليمي لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات التي قالت بعد اللقاء:" اطلعنا رئيس الحكومة على اعمال المنظمة في لبنان والمنطقة العربية، وما قمنا به خلال عملنا للاستجابة للازمة خلال الحرب الاخيره في لبنان لدعمه واعادة الاعمار فيه، اضافة الى البرامج المختلفة التي نقوم بها، وتركيزنا ينصب على موضوع الحماية الاجتماعية ونظام التقاعد في القطاع الخاص والدعم الذي نقدمه في مجال اللجوء السوري على مستوى المنطقة اي في لبنان والأردن والعراق وداخل سوريا، كما تطرقنا الى اهمية خلق فرص عمل داخل لبنان."

مراد وبيضون: والتقى رئيس الحكومة رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد والنائب اشرف بيضون وجرى البحث في شؤون تربوية.

ناصر: واستقبل الرئيس سلام النائب حيدر ناصر الذي قال بعد اللقاء:" عرضنا الاوضاع العامة، وطالبت من رئيس الحكومة بانه في حال وضع قانون لانصاف مجلس البلدي في مدينة بيروت، فنحن ايضا نطالب بان يشمل القانون مدينة طرابلس التي يوجد فيها تعددية مختلفة ، كما كانت مناسبة قدمنا للرئيس سلام مجموعة من الكتب من تأليف اهالي جبل محسن."

عون: كما استقبل الرئيس سلام النائب الدكتورة نجاة عون صليبا ، يرافقها المدير التنفيذي للمعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية (SEID) رشاد رافع والمحامي شكري حداد.

بعد اللقاء قالت النائب عون:"تم عرض مجموعة من القضايا البيئية الطارئة والتوصيات العملية لمعالجتها، وأبرز التحديات التي يشهدها الواقع البيئي في لبنان، ومنها: الانخفاض الحاد في المساحات الخضراء نتيجة القطع العشوائي للأشجار والحرائق لأغراض تجارية، تدهور قطاع الصرف الصحي رغم الإنفاق الكبير عليه، الفوضى في إدارة النفايات الصلبة حيث يتم التخلص من النفايات في مئات المكبّات العشوائية، إضافة إلى تلوّث الهواء الخطير الناتج عن المولدات الكهربائية المنتشرة بشكل غير منظم في الأحياء السكنية."

اضافت :"تناولنا أيضًا جوانب تشريعية وتنظيمية تحتاج إلى التفعيل والتطوير، لا سيّما ما يتعلق بإقرار مراسيم تطبيقية معلّقة، وتحديث بعض القوانين البيئية، وتعزيز دور الجهات الرقابية الرسمية، كذلك اكدنا على أهمية اعتماد نهج وطني شامل للتعافي البيئي، يرتكز على الحوكمة الرشيدة، وتفعيل المحاسبة، والتنسيق بين السلطات الرسمية والمجتمع المدني، لضمان حماية الموارد الطبيعية وحق المواطنين في بيئة سليمة ومستدامة".

وختمت بالإشارة الى ان الرئيس سلام أبدى اهتمامه بالملف البيئي واعدا بمتابعة الملفات ذات الأولوية بالتعاون مع الجهات المعنية.

نادي الغولف: واستقبل الرئيس سلام مجلس ادارة نادي الغولف برئاسة كريم سليم سلام الذي قال بعد اللقاء:"وضعنا رئيس الحكومة باجواء الخطة الجديدة التي يعتزم مجلس الادارة القيام بها تحت عنوان من "الصمود إلى النهوض " ، بعد الفترة الصعبة التي مر بها البلد والتي اثرت على عمل النادي ايضا، ونحن نعوّل على فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لاعادة الاستقرار الى البلد حتى نعاود اقامة الأنشطة الرياضية والسياحية والاجتماعية في البلد."

مجلس الجنوب: واستقبل الرئيس سلام وفدا من مجلس الجنوب برئاسة هاشم حيدر الذي قال بعد اللقاء:" وضعنا رئيس الحكومة في اجواء الأجراءات التي يقوم بها المجلس في الجنوب ، لا سيما بعد وقف إطلاق النار وعودة الاهالي، حيث قام المجلس بفتح الطرقات تسهيلاً لعودة الاهالي، وبدأنا الان بعملية ازالة الردم، كما أجرينا مسحا للأضرار في المنازل وانجزنا حوالي ٨٠ بالمئة في هذا العمل، اضافة الى مسح الاضرار في الأدارات العامة والمباني الرسمية واعددنا جدولًا فيها، كذلك انجزنا ترميم ١٢٥ مدرسة رسمية تمكينا لعودة الطلاب الى الدراسة وهناك حوالي ٤٥ مدرسة اعدت ملفاتها وستنجز قريبا، وأيضا هناك حوالي ٨٠ مبنى رسميا كالمستشفيات والسرايات والمستوصفات ومراكز دفاع مدني نقوم بترميمها حاليا، وكل هذه الاعمال تتم بالتنسيق مع الأدارات المعنية."

كاريه: واستقبل الرئيس سلام عصر اليوم في المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، الذي أعلن بأن اللقاء تمحور حول إجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن الاسبوع المقبل، والتحضيرات التي يتم اعدادها لعقد طاولة مستديرة لجمع أموال لمشروع إعادة اعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة.