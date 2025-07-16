المركزية - رعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم في السرايا مؤتمر " زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى" في حضور وزراء الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار،الصناعة جو عيسى الخوري ، اضافة الى عدد من النواب والمعنيين.

استهل المؤتمر بالنشيد الوطني ثم كانت كلمة وزير الزراعة نزار هاني الذي قال: "نقف اليوم على أعتاب تحوّل وطني في مقاربة الدولة للزراعة والاقتصاد، حيث يُصبح الابتكار في صلب السياسات العامة، ويُعاد الاعتبار للأرض كمصدر للنمو لا التهميش. إننا لا نُطلق اليوم مجرّد قانون، بل نُرسي معًا رؤية متقدمة تُؤمن بأن الزراعة يمكن أن تكون مدخلًا للنهوض الاقتصادي، وشريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة، وصلة وصل بين الريف والإنتاج، بين الطبيعة والصناعة، بين الأرض والسيادة.

إن إطلاق مسار تشريع زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية ليس خيارًا تقنيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية كبرى، نُدرك حجم حساسيتها، لكننا نعي في الوقت نفسه إمكاناتها الواعدة إذا ما أُديرت ضمن أطر واضحة من الحوكمة، والعلم، والتنظيم، والشفافية.

وأود بدايةً أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، لا على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر فحسب، بل على دعمه الدائم والفاعل للقطاع الزراعي، وعلى حرصه الثابت في كل محطّة على أن تكون الزراعة أولوية وطنية في السياسات العامة، والخطط الاقتصادية، ومشاريع الإنماء المتوازن".

أضاف: "لقد أقرّ مجلس النواب، مشكورًا، القانون المتعلق بتنظيم زراعة القنب، وتعمل الحكومة اليوم على استكمال تشكيل الهيئة الناظمة، التي ستُعنى بتطبيق هذا التشريع وفقًا لأعلى المعايير العلمية والإدارية. ومن موقعها المتقدم، تُعلن وزارة الزراعة عن جهوزيتها الكاملة للمواكبة الفنية والدعم التقني والتخطيط الاستراتيجي، بما يضمن حسن تطبيق هذا القانون وتحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

ونُشدد هنا على أن ما نُطلقه اليوم ليس مجرد زراعة جديدة، بل قطاع إنتاج متكامل، يمتد من الحقول إلى المصانع، ويطال صناعات دوائية متقدمة، وتطبيقات تجميلية، واستخدامات إنشائية وزراعية وغذائية، تعتمد على الألياف الطبيعية والزيوت والنسيج والمركّبات العضوية عالية الجودة. إنه قطاع استثماري ناشئ على مستوى العالم، ولبنان يملك فيه فرصًا حقيقية للتميز، إذا ما استثمر في خبراته، ومزارعيه، وإمكاناته العلمية والبيئية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية شاملة تتبناها وزارة الزراعة، تقوم على تحديث الخارطة الزراعية الوطنية، بما يتلاءم مع التغيرات المناخية، والضغوط البيئية، وتحديات الأمن الغذائي، ومفاهيم الاقتصاد الأخضر. وفي هذا السياق، فإن تنظيم زراعة القنب يشكّل أحد المحاور الجديدة التي تهدف إلى تنويع الإنتاج، وتحقيق دخل مستدام للمزارعين، وتعزيز التوازن بين الجدوى الاقتصادية والعدالة البيئية".

وتابع: "نحن نؤمن أن المزارع اللبناني هو العمود الفقري لهذا المشروع، كما لكل مشروع إصلاحي في الزراعة. لذلك، تلتزم الوزارة بدعمه وتمكينه، عبر برامج التدريب، ونقل المعرفة، والمرافقة التقنية، وتطوير سلاسل القيمة، وضمان حقوقه القانونية والاقتصادية.

وانطلاقًا من شعارنا الوطني: "الزراعة نبض الأرض والحياة"، نؤكد أن هذه الخطوة ليست مجرّد مبادرة اقتصادية، بل رؤية نحو مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا، نحو بيئة أكثر توازنًا، ومناطق أكثر حضورًا في الخريطة الوطنية.

إننا اليوم لا نُطلق فقط مسارًا قانونيًا، بل نؤسس لمسؤولية جماعية. نعم، ثمة تحديات، ولكن ثمة أيضًا فرص حقيقية. وسنُدير هذا المسار بجدية وعلم وشراكة، ضمن نهج تشاركي بين الدولة ومؤسساتها، والبلديات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمزارعين، ليكون هذا التشريع نموذجًا يُحتذى، لا مكان فيه للارتجال أو الفوضى، بل للشفافية والتنظيم والرؤية العلمية.

وفي هذا السياق، وبتوجيه مباشر من دولة الرئيس، أُجريت المقابلات مع المرشحين لشغل مركزَي الاختصاص في الهيئة الناظمة، حيث بلغ عدد المتقدمين 96 مرشحًا. وقد تمّت هذه العملية وفق معايير مهنية دقيقة، وضمن آليات شفافة، وسيُرفع إلى مجلس الوزراء قريبًا أسماء المرشحين الثلاثة الأوائل، ليُصار إلى اختيار الأكثر كفاءة بما يؤمّن انطلاقة رصينة وفعّالة لهذا القطاع الحيوي".

وختم: "تحية لكل مزارع لبناني تشبّث بأرضه رغم الأزمات. تحية إلى المناطق التي انتظرت طويلًا فرصًا عادلة. تحية لكل من آمن بأن الزراعة ليست مهنة فقط، بل ركيزة في بناء الدولة".

كلمة الرئيس سلام" ثم تحدث الرئيس سلام فقال: "أشكر دعوتكم الكريمة، ويسعدني أن أشارك في هذا المؤتمر الهام الذي يتناول مسألة وطنية دقيقة تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتتطلب نقاشًا علميًا وتشريعيًا هادئًا ومسؤولًا.

ينعقد هذا المؤتمر في توقيت محوري ضمن مسار السياسات التنموية التي تعتمدها الحكومة لإعادة بناء الاقتصاد على أسس منتجة، عادلة، ومستدامة. وفي قلب هذه الرؤية، تحتل الزراعة موقعًا مركزيًا بعدما كانت لسنوات ركيزة منسية، لكنها اليوم تعود لتكون، كما تقول حملة وزارة الزراعة، "نبض الأرض والحياة".

من هذا المنطلق، تنظر الحكومة إلى زراعة القنب، بوجهيها الطبي والصناعي، كقطاع واعد لم يعد محظورًا أو هامشيًا في السياسات العامة، بل أصبح في عدد متزايد من الدول رافعة اقتصادية وتنموية تخلق فرص عمل، وتعيد الحياة إلى المناطق الريفية المهمشة، ضمن إطار قانوني

ورقابي صارم. أقرّ مجلس النواب عام 2020 القانون رقم 178، الذي شرّع زراعة القنّب للأغراض الطبية والصناعية. خطوة متقدّمة وضعت لبنان في مصاف الدول الساعية إلى الاستفادة العلمية والاقتصادية من هذا القطاع.

غير أن الترجمة العملية لهذا القانون ما زالت تواجه بعض التعقيدات التنظيمية والمؤسساتية، التي نسعى إلى معالجتها بتنسيق محكم وجهد مشترك بين السلطات المعنية".



أضاف: "نصرّ على المضي في هذا المسار لأننا نواجه فرصة تنموية حقيقية، من شأنها أن تترك أثرًا مباشرًا في ثلاثة مجالات رئيسية:

أولًا: على المستوى الاقتصادي والإنتاجي يتيح هذا القطاع إنشاء سلسلة قيمة متكاملة تشمل الزراعة، والصناعة الدوائية والغذائية، والتكنولوجيا الحيوية. وهو قادر على خلق فرص عمل نوعية، خصوصًا في المناطق الريفية، وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير. وتشير التقديرات إلى أن هذه الزراعة، إذا ما أُديرت بمهنية وشفافية، قادرة على تحقيق إيرادات تفوق مليار دولار سنويًا عبر الإنتاج المباشر، والصناعات التحويلية، والتصدير.

ثانيًا: على مستوى العدالة الاجتماعية والتنمية المناطقية لطالما عانت مناطق مثل البقاع من التهميش وغياب البدائل الاقتصادية. تنظيم هذا القطاع بشكل عادل ومدروس يمكن أن يشكّل رافعة تنموية تُشرك آلاف العائلات في دورة قانونية منتجة، وتمنحهم بديلًا حقيقيًا عن اقتصاد الهشاشة. وهذا يستدعي نموذجًا شفافًا في توزيع التراخيص، ودعمًا فعليًا لصغار المزارعين، بعيدًا عن الاحتكار والمصالح الضيقة.

ثالثًا: على المستوى الصحي والبحثي تؤكد الأدلة العلمية الاستخدامات الطبية المفيدة لمركّبات القنب، خصوصًا في علاج أمراض مزمنة أو مستعصية. ويمكن للبنان أن يتحوّل إلى مركز إقليمي رائد في تصنيع الأدوية المستخلصة من القنّب، مما يعزز الأمن الدوائي، ويدعم الابتكار، ويخفّف من كلفة الاستيراد".

وتابع: "القضية إذًا ليست قضية زراعة نبتة، بل مشروع متكامل لبناء قطاع اقتصادي حديث ومتعدد الفوائد. ونحن في الحكومة نعمل على استكمال الإطار التنفيذي لهذا القانون عبر:

1. تشكيل هيئة ناظمة مستقلة تشرف على كامل سلسلة الإنتاج والتسويق، وقد تم هذا الأسبوع اختيار أول عضوين من أعضائها بموجب آلية التعيينات المعتمدة.

2. إصدار المراسيم التطبيقية بالتشاور مع الخبراء والمعنيين.

3. تطوير منظومة رقابية فعالة تضمن الامتثال للقانون وتحقيق أهدافه.

نحن لا نريد لهذا القطاع أن يتحوّل إلى مساحة للفوضى أو الاستغلال أو الإقصاء، بل إلى نموذج جديد من الاقتصاد الإنتاجي المسؤول الذي يوزّع الفرص بعدالة، ويستند إلى المعرفة والتخطيط السليم، ويعيد الثقة بالدولة.

في بلد صغير كلبنان، يواجه أزمات مزمنة وتحديات بنيوية، لا خيار أمامنا سوى الاستثمار في طاقاتنا الذاتية، وفي مواردنا البشرية والطبيعية. وزراعة القنب، ضمن القانون وتحت إشراف علمي صارم، تمثل فرصة حقيقية لإطلاق قدرات مناطقنا الزراعية وبناء اقتصاد منتج، مستدام، وغير ريعي".

وختم سلام: "ختامًا، أتوجه بالتحية والتقدير لكل من ساهم في الوصول إلى هذا اليوم، وأخص بالشكر معالي وزير الزراعة وفريقه، الذين يثبتون أن الزراعة ليست قطاعًا هامشيًا، بل هي قلب لبنان الأخضر، ومحور نهوضه الاقتصادي والاجتماعي.

وأتمنّى أن تكون نقاشاتكم اليوم خطوة فعلية نحو تطبيق هذا القانون، بما يعكس طموحات اللبنانيين، ويواكب التحوّلات العالمية".

ثم قدم وزير الزراعة درعا تكريميا للرئيس سلام.

مداخلة وزير الصناعة

وكانت مداخلة لوزير الصناعة جو عيسى الخوري قال فيها:" يسعدني أن نجتمع اليوم للبحث في موضوع مهمّ ودقيق، يحمل إمكاناتٍ اقتصاديّة واعدة، وهو تطوير قطاع القنب الطبي والصناعي في لبنان.

وأعلن انه" في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، تركّز معظم النقاش حول السياسات

النقدية والمالية وكيفية إعادة هيكلة المصارف. لكننا اليوم، كحكومة وكوزارة صناعة، بحاجة إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، تقوم على مكامن القوة الحقيقية للبنان والتي لم يتم استثمارها حتى اليوم.

وفي هذا الإطار، نرى أن القنّب الطبي والصناعي يُمثّل فرصة استثنائية للبنان، إذا ما أحسنّا تنظيمه، واستثماره ضمن إطار قانوني حديث من اجل تصنيعه وتصديره.

وقال:"من بين الفرص الواعدة العديدة لتحقيق التنمية الريفيةّ المستدامة، "اقتحام" زراعة القنّب من بابها الشرعي والقانوني والمدروس، من أجل تصنيعه في لبنان وتصديره إلى الخارج".



اضاف:"في عام 2018، أشارت شركة ماكينزي في تقريرها "رؤية لبنان الاقتصادية" إلى أن الصناعات المستخرجة من القنب قد تدرّ على لبنان ما يصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا. هذا الرقم ليس وهمًا، بل يستند إلى معطيات واقعية: مناخ ملائم، تربة خصبة، خبرة تراكمية لدى المزارعين، وكلفة إنتاج تنافسية لا تتعدى 20 سنتًا للغرام الواحد، مقارنةً بـ 40 إلى 60 سنتًا في الأسواق العالمية".

وتابع:"أُدرك تمامًا أن هذا القطاع يحمل في طيّاته تحديات قانونية واجتماعية، ولكن لا يمكننا بعد اليوم أن نغض الطرف عن الوقائع:

أولًا، لبنان يمتلك ميزة فعلية في هذا القطاع، كما لديه القدرة على تطوير منتجات طبية وصناعية مستخرجة من القنب بجودة عالية وأسعار تنافسية.

ثانيًا، السوق العالمية في توسع متسارع. هناك أكثر من 60 دولة شرّعت الاستخدام الطبي للقنب، وعدد من هذه الدول مثل كندا، البرتغال، أستراليا وألمانيا أصبحت من كبار المصدرين. فهل سنبقى متفرجين؟.

ثالثًا، قانون 2020/178 شرّع زراعة القنب الطبي والصناعي في لبنان، وأوجد هيئة ناظمة. ما ينقصنا اليوم هو استكمال المراسيم التطبيقية، واعتماد معايير الجودة، وفتح باب التراخيص لتصنيع القنب وتصديره.

رابعًا، هذا القطاع ليس فقط تصدير زراعي. هو منظومة صناعية كاملة: من البذور إلى الزيوت، من المستخلصات إلى الأدوية، من مختبرات البحث إلى الصناعات التجميلية. أي إننا نتحدث عن قيمة مضافة صناعية حقيقية، وفرص عمل، واستثمار مباشر، وتصدير يدرّ على لبنان سنوياً مليارات الدولارات".

واعتبر انه من هذا المنطلق، "علينا تطوير إطار قانوني متكامل، يشمل التراخيص، الإنتاج، المعالجة، التصدير، الملكية الفكرية، والتسويق المحلي، بما يضمن الشفافية والحوكمة والمساءلة.

لذلك علينا ان نضع في سلّم أولوياتنا خارطة طريق تتضمن ما يلي:

.1 تشجيع إنشاء مصانع لتحويل القنب إلى منتجات عالية القيمة في مجالات الأدوية، والاغذية، والمكمّلات، ومستحضرات التجميل، والألياف، والزيوت، والبروتينات النباتية وغيرها...

.2 المساهمة في تطوير مواصفات صناعية دقيقة تضمن الجودة والسلامة، بما يواكب المعايير الدولية المطلوبة داخلياً وخاصة للتصدير.

.3 تحفيز الاستثمارات الصناعية المنظمة عبر تقديم خريطة صناعية واضحة تتضمن انواع التصنيع المسموح بها وفئات الترخيص.

.4 تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث لتطوير الخبرات والمهارات اللازمة.



.5 ضمان حصر تسليم المنتجات الصناعية فقط إلى الجهات المرخّص لها من قبل الهيئة الناظمة، ومنع أي عملية تصريف أو بيع خارج إطار الترخيص، تطبيقًا للقانون.

.6 دعم الهيئة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق كل من يخالف شروط الترخيص أو يستخدمها خارج نطاقها المشروع".

واكد ان "لبنان أمام مفترق طرق: إما أن نحول هذه الفرصة إلى قصة نجاح صناعي واقتصادي، أو نتركها تُدفن في دهاليز البيروقراطية والتجاذبات السياسية".

وقال: "إن زراعة القنب لم تعد مجرد نشاط زراعي، بل أصبحت نواة لقطاع صناعي مستدام، يمكن أن يسهم في تنمية المناطق الريفية، ويخلق فرص عمل، ويرفع مستوى الاقتصاد الإنتاجي ويساهم بمليارات الدولارات في الناتج المحلي.

لنكن واقعيين: لا يمكننا بناء وتطوير هذا القطاع من دون تعاون تام بين وزارات الزراعة والصناعة والصحة.

بصفتي وزيرًا للصناعة، أود أن أؤكد أن الوزارة، كما جمعية الصناعيين، جاهزون للعمل مع كل الجهات المعنية: المزارعين، الاختصاصيين، الصيادلة، الجامعات، والمستثمرين المحليين والدوليين، لوضع خارطة طريق عملية من اجل إنجاح هذا القطاع".



ودعا إلى "تشكيل لجنة وطنية مشتركة تضم الوزارات المعنية، والهيئة الناظمة، وجمعية الصناعيين، ونقابة مصانع الادوية، والخبراء، لوضع تصور تنفيذي متكامل لهذا القطاع، يؤمن التنظيم، ويحفّز الإنتاج، ويضمن الحوكمة والعدالة والشفافية".

وختم: "معًا، نستطيع أن نجعل من لبنان مركزًا إقليميًا في الصناعات المستخرجة من القنب، ومختبرًا للابتكار، ومصدرًا للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية. فلنغتنم هذه الفرصة بشجاعة وبمسؤولية كي نعكس مقولة أن لبنان هو بلد الفرص الضائعة ونُثبت أن لبنان لا تنقصه لا الرؤية ولا القدرات، بل يتسلح بالإرادة الصادقة في اتخاذ القرار، والجدية في تنفيذه".

الجلسة الاولى: والتأمت الجلسة الأولى تحت عنوان:" القانون بين التشريع والتطبيق"، تحدث فيها النائب ايوب حميد الذي اعتبر ان" القانون 178 القاضي بالترخيص لزراعه القنب للاستخدام الطبي والصناعي الصادر في بعبدا بتاريخ 28 ايار 2020 قضى في المادة 36 منه على ما يلي: تصدر المراسيم التطبيقية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره بناء على اقتراح سلطة الوصايه التي هي رئاسة مجلس الوزراء".

أضاف: "انضم القانون واقعا الى اكثر من 70 قانونا لم تصدر المراسيم التطبيقيه لها، وبقيت القوانين دون تنفيذ وشكلت لجنة نيابية برئاسة الوزير ياسين جابر لمتابعة السعي لاصدار المراسيم دون جدوى حتى تاريخه".

وتطرق النائب حميد للأسباب الموجبة لهذا القانون ومن ضمنها:" اكتشاف الفوائد الطبية والصناعية، وايجاد مردود مالي يقي الناس العوز والجوع ويثبتهم في ارضهم"، مشيرا الى ان "الناتج المالي منه هو نحو مليار دولار. والمطلوب مراجعة القانون الذي يتضمن تعقيدات كثيرة ويحتاج تنفيذه جهدا استثنائيا". متمنيا أن" يصل معالي الوزير الى آلية تنفيذية له".

وأشار الى ان" القانون يتناول الجهات المستفيدة بموجب شروط تضعها الجهات المختصة استنادا للقانون ومن بينها الأفراد واولئك الذين بيضوا سجلاتهم".

وقال: "توازبا مع السعي الى تنفيذ القانون يجب السعي الى انجازه قانون عفو لتكون الفائدة ليس فقط للشركات المختصة بل للقاطنين في جوار المناطق التي يمكن زراعتها والاستفادة منها، كذلك اعادة النظر بالغرامات المالية".

وزير العدل: وتحدث وزير العدل عادل نصار وقال:" لن اناقش الآن موضوع العفو، وما قاله النائب حميد لافت في اتجاه معين، فنحن شرعنا آنذاك مستندين على أمر واقع، فالقانون لم ينطلق من لا شيء، بل كان هناك أمر واقع وقررت الدولة اللبنانية ان تعالج هذا الأمر من خلال تشريع معين للمستقبل".

ورأى أن "هذا القانون يطرح الثقة بلبنان وبالمؤسسات وبقدرتها على معالجة ملف دقيق كهذا الملف. والموضوع أساسي هو موضوع الثقة، لأن هذا القانون شامل يتطرق للقطاع للخاص، للاستقلالية ولامكانية اتخاذ القرارات وللشفافية، علما بأن هذا القانون إذا نظرنا الى مفاعيله نرى بأن كل الوزارات معنية به من وزارات: الداخلية، العدل، الصحة والزراعة والخ ...".

وأشار الى ان "الخبرة وحالات تطبيق قوانين مثل هذا القوانين فتح مواضيع الثقة والشفافية، أتمنى إن يكون القانون نعمة، لان تطبيقه سيشكل اختبارا كبيرا للدولة اللبنانية".

وتابع: "فأول ما اطرحه في تطبيق هذا القانون هو موضوع الثقة ويجب ان نكون دقيقين جدا في تطبيقه حيث بجب أن يكون موضوع الشفافية فوق كل اعتبار، ولو تأخرنا بتطبيقه قليلا، فالافضل أن تكون الشفافية مصانة لتكون الثقة مصانة أيضا كي لا نقوم بانطلاقة نواجه بعدها المشاكل ، فلنتأكد من أن كل مؤسسات الدولة قادرة على تطبيق هذا القانون في كل المناطق، ولتكن لديها القدرة الرقابية، والا سننتقل من حالة النعمة الى حالة النقمة".

العميد قائدبيه: وتحدث ممثل وزير الداخلية قائد وحدة الشرطة القضائية العميد زياد قائدبيه، واعتبر إن "موضوع المخدرات أساء الى سمعة لبنان كثيرا في السنوات الماضية، لقد أصبحت سمعتنا جدا سيئة لأسباب كثيرة، والخطير أن كل الدول أصبحت تعتبر لبنان بلدا مصدر ا ومنشأ وبلد ترانزيت وتصدير للمخدرات".

وأشار الى "العمل الكثير مع الإتحاد الأوروبي والبلدن اخرى لمنع هذا الأمر".

وشدد على موضوع الرقابة، وأشار الى أن" الامكانات الموجودة منذ العام 2016 متضائلة جدا، للأسف، فمكتب مكافحة المخدرات في لبنان وضع على اللائحة السوداء منذ العام 2013 عندما صدر أحد التقارير من جمعيات تعمل في مجال حقوق الإنسان بحق المكتب، واعتبرت العديد من الدول ان هذا المكتب يقوم باعمال تعذيب للموقوفين، ووضع تحت الحظر لفترة طويلة . ومنذ 3 اشهر بلغنا ان الحظر رفع عنا والحمدلله، ونحن لا نزال في طور التأسيس مجددا لاعداد خطة استراتيجية في موضوع المخدرات، ونحن كأجهزة أمنية المسألة الأساسية لدينا هي الرقابة وتفعيل الرقابة مسبقا".

النائب حبشي: وتطرق النائب أنطوان حبشي الى تجربة لبنان كما أشار الى تجربة المغرب في هذا الخصوص" والتي بلغ الناتج المالي لديها بين 400 و600 مليون اورو "، وتطرق للأسباب الموجبة لوضع هذا القانون.

واعتبر ان "المرونة الفكرية والتعاطي مع القوانين هو الذي سمح للوصول الى القانون الحالي الذي وضع بمرونة ويسهل تنفيذه".

واعتبر أن "من الأسباب الموجبة له، هو تأمين ربح للمزارع حيث لا يتخطى ربح المزارع بالدونم 300 دولارا أميركيا. والمستفيد من الامر هم التجار".

وقال: "نحن نعطي في القانون قدرة للمزارع ان ينتج، ويجب وضع هذا القانون موضع التنفيذ بشكل سريع، ومن يخاف ان يطبق بشكل خطأ نقول له ان ما يحصل الآن هو الخطأ". وثمن النائب حبشي خطوة وزير الزراعة، معتبرا ان" لا علاقة مباشرة لهذا القانون بالعفو العام".

اما القاضي قزي فعرض للمفاصل الاساسية للقانون والاشكاليات التي مر بها وتطرق للجلسة العامة التي اقر فيها . قال:" كلما تقدمنا في الدراسة والصياغة كنا نقتنع بجدوى المشروع، والاختبار الكبير ليس فقط المراسيم التطبيقية بل التحدي الكبير هو ان يحسن اختيار الرأس الذي سيدير. اذا اتيتم بمجموعة متجانسة تعطي مصداقية للناس، المشكلة ليست في الهيئة الناظمة بل في حسن اختيار لجنة التقييم.

واخيرا شهادة حية من علي سومان من الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان.

الجلسة الثانية: اما الجلسة الثانية فالتأمت تحت عنوان: "نبتة القنب استخدامها الطبي والصناعي ."

تحدث فيها وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين الذي قال:"اثير لغط كبير حول موضوع نبتة القنب الهندي، وسيطر الخوف على المجتمع اللبناني والحذر منه نتيجة عدم وضوح بالرؤية والمفهوم له. سأتحدث عن هذه المسألة من منحى طبي كطبيب ووزير صحة. في الدول المتقدمة مثل كندا واميركا والدنمارك، اعتمدت نبتة القنب وتم تشريعها لما فيها من اثر إيجابي جدا على بعض الأمراض مثل التصلب اللويحي والتقيؤ الذي يرافق الأمراض السرطانية.

وأشار إلى وجود شقين مهمين في عنصرين في هذه النبتة، THC CBD ، هما الأساس والقيمة المضافة الموجودة في النبتة وتقول الدراسات بوجود 12 لوحة تحكم عشوائي عنها وأثرها على المرضى، إضافة إلى تخفيف الالام المصاحبة لهذه الأمراض".

اضاف: "كوزارة للصحة، نحن معنيون في هذا الموضوع مباشرة مع المريض بغض النظر عن الإطارين القانوني والحكومي، ونحن نقدم كل الدعم والتواصل لما فيه منفعة صحية إضافة إلى منفعته المادية.

هذا الموضوع يشرع الحل لمنطقة حرمة لفترة طويلة ويشرع حل للبنان يكون بإطار حكومي جامع وقانوني ويشرع حل لمشكلة صحية يعاني منها المريض ويلجأ إلى طرق غير شرعية او قانونية للحصول عليها، ونحن بهذه الخطوة نقدم الدعم للصناعات المحلية وتعطي لهذه النبتة قيمتها".

وختم: "التعاون دائم بيننا وبين كل الوزارات وهذه سمة مميزة بالحكومة وإنصافها انها بغض النظر عن الاختلاف بالرأي السياسي انما ما يجمعنا هو وطنيتنا وانتماؤنا إلى هذا الوطن وأننا اصحاب كفاءات يمكننا النقاش بطريقة علمية".

مخلوف: وعرض الخبير في زراعة القنب البروفسور حسان مخلوف لنبتة القنب واستخداماتها وهي نبتة حولية موسمية ودورتها نحو120 يوما وهي تنتج على مواد فعالة وهي غنى للبلد .

صايغ: اما الخبير في تصنيع القنب البروفسور داني صايغ اول دكتور لانتاج القنب من النباتات الطبية، فتطرق لأهمية الرابط بين الزراعة والمصنع،" فلا صناعة ناجحة من دون زراعة جيدة". وتناول وسائل الزراعة المبتكرة والمستخلصات النباتية والقيمة الزراعية.

مروي: اما الخبير في القنب الطبي والصيدلي الدكتور محمد مروي فعرض لخبرته لامكانية استثمار النبتة من الناحية الصحية والصناعية .

وكانت شهادة حية من طبيب الاعشاب الدكتور ناصر شريف.

الجلسة الثالثة: وعقدت الجلسة الثالثة: "تحت عنوان: نحو استراتيجية وطنية لزراعة القنب."

تحدث فيها النائب بلال عبدالله الذي قال:"كان لي الشرف في تحضير هذا القانون، كجزء من اللجنة الفرعية برئاسة الوزير ياسين جابر.

لا يجب الافراط بالمبالغة وكأن هناك سحرا، لكن في المقابل، لا يجب ان يكون هناك إهمال، فالتعاطي مع هذا القطاع يجب ان يجري بكل موضوعية وواقعية، وان نقدر الفوائد الصحية والصناعية والغذائية والتصنيعية. سيدخل هذا الملف في اطار الاقتصاد المنتج".

واعلن ان" لبنان بني على قاعدة التجارة، التي اصبحت اليوم في مكان آخر. فإذا لم ننتقل الى اقتصاد منتج، جدي وفعلي، فإننا لن نستطيع بأن ننهض بهذا الاقتصاد، وهذا جزء من الملفات الواعدة للبنان.الاعلى سعرا".

وقال: "الحكومة اليوم جادة في هذا الملف، ويتم وضع كل الشروط المطلوبة للاسراع بهذا الانجاز.

هذا الملف هو اقتصادي، وهو ايضا ملف سياسي وامني واجتماعي. فإن لم تؤمن الارادة السياسية لحماية هذا القطاع، فإننا سنواجه مشكلة".

اضاف: "ان لم تكن هناك تسوية سياسية للملف الامني القضائي العالق، فلن يكون بإمكان أي شركة ان تستثمر في اي بقعة جغرافية محددة، تمتلك افضل تربة، واجود نوعية فنب في العالم، وبأقل سعر ممكن.

لكي نستطيع المباشرة بهذا الملف، فإن الهيئة الناظمة التي اتمنى ان تبصر النور قريبا، ملزمة بأن تقوم بالاجراءات الادارية والنظامية المطلوبة".

أضاف: "بني القانون على قاعدة الشراكة مابين القطاعين العام والخاص. لكن ان لم يكن هناك دور ناظم للدولة، فان القطاع الخاص سيفشل، خصوصا عند الحديث عن مبالغ مالية كبيرة.

الى جانب ذلك، يجب التعاطي مع الخطط على الارض، كالعدالة في توزيع التراخيص بعيدا عن الحصص، ومن يستوفي الشروط، ودور التدخلات السياسية وغير السياسية".

ورأى ان "الملف بحاجة الى تغطية سياسية كاملة، والى دولة تبسط نفوذها وهيبتها على الارض، تتمتع بالهيبة ويمكنها تنفيذ قرارها الذي تتخذه، وعدم السماح لأحد بالتغريد خارج القانون.

فملف القنب له اهمية بالغة في الموضوع الاقتصادي، بالاضافة الى تبيث الناس في ارضها وتأمين فرص عمل للبنانيين وتحقيق العدالة الاجتماعية والانماء المتوازن".

واكد ان" الاهم هو اخراج لبنان من تصنيفه كدولة تتعاطى التهريب، وهذا انجاز سياسي مهم".

ابي كرم: وتطرقت نقيبة مصانع الادوية في لبنان الدكتورة كارول ابي كرم الى عملية تصنيع الأدوية وشددت على "ضرورة توعية المزارع وفرض شروط زراعة مطلوبة عالميا عليه". ورات ان "الهيئة الناظمة مسؤولة عن مرافقة المزارع ومساعدته على التطور". وشددت على" ضرورة أن تضع الهيئة الناظمة جدوى اقتصادية، وتامين التوازن في المنافسه مع اقامة مختبر مركزي لفحص المستحضرات التي تصنع في لبنان فكلما رفعنا المستوى سهلنا التصدير".

سليمان: أما المسؤولة في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية رند سليمان فتطرقت لدراسة قامت بها المصلحة عن ملائمة زراعة القنب في كل المناطق الزراعية في لبنان وتاثير الري عليه، ونوع الزيوت المستخرجة، للاستخدام الطبي.

سلوم: وتحدث نقيب الصيادلة جو سلوم وقال: " ان نسبة زيادة الادمان في لبنان هي 400 في المئة والصنف الاول هو الحشيشة وال60 بالمئة من المتعاطين هم بين عمر 16 سنة و 30 سنة. وتبين من الإحصاءات ان خمسين بالمئة من الذين يتعاطون الحشيشة يتحولون إلى الادمان ونحن نعلم ما هي مفاعيل واخطار الادمان على شبيبتنا.

من هنا ان المبادرة في اغلاق الهيئة الناظمة لزراعة قنب الحشيشة الى جانب مفاعيلها الاقتصادية وفتح آلاف فرص العمل للبنانيين، نحن نتأمل فيها ونرى فيها الجهة التي تكافح اولا الإدمان وتحافظ على شبيبة لبنان لان مستقبل الشباب والشابات اللبنانيات هو الهدف الأساسي لنا. وبالتالي نحن كصيادلة لبنان المؤتمنين على صحة المريض ونحن الذين كنا دائما الى جانب المريض لتأمين نوعية وجودة العلاج ونحن الى جانب هذه الهيئة الناظمة لمكافحة كل اشكال الادمان وكل اشكال المتاجرة بالمخدرات غير الشرعية".

وتابع: "كما اننا نلتمس من هذه المبادرة ان تنسحب على إطلاق الهيئة الناظمة "للوكالة الوطنية للدواء"، لانه آن الاوان ان نضع مصلحة المريض اللبناني فوق كل اعتبار وان لا يبقى المواطن والمريض اللبناني حقل تجربة وحقل لكل اشكال المصالح من انواع الادوية السيئة والمتاجرة بكل الادوية السيئة، إذ يجب إدخالها في مناقصات وزارة الصحة كما كان يحدث في السنوات السابقة".

واضاف: "آن الاوان الى حصر الدواء والمتممات الغذائية وغيرها من المنتجات التي ستصدر عن زراعة الحشيشة، في الصيدليات، لان الفلتان الذي يحصل اليوم والادوية والمتممات في كل مكان وعدم مراقبة الجودة والنوعية تؤدي الى تشويه صورة لبنان وتؤدي كذلك الى تدهور صحة المريض وتعريضه للخطر. وبالتالي نحن نسير في الاتجاه الصحيح ونتأمل الهيئة الناظمة لزراعة الحشيشة والهيئة الناظمة للدواء ان يصبوا كلهم في مصلحة المريض اللبناني واستعادة دور ورسالة لبنان كصيدلية الشرق ومنارة الشرق، وطن الإنسان ووطن المريض.".