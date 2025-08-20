ثمن رئيس الحكومة نواف سلام مواقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الداعمة للبنان ولسيادته ووحدته الإقليمية والتطلع لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم برامج اعادة الإعمار.

موقف سلام جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الذي نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس جوزيف عون ولرئيس الوزراء نواف سلام ودعم جهودهما في بسط سلطة الدولة اللبنانية.

كما أكد عبد العاطي ما توليه مصر من أولوية للحفاظ على أمن واستقرار لبنان وتضامنها الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق ودعم الحكومة ومؤسسات الدولة اللبنانية، بما يعزز وحدة لبنان وسيادته ويصون أمنه واستقراره.

كما تناول الاتصال الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية -اللبنانية على مستوى رئيسي الوزراء بالبلدين، والتي تهدف الى دفع مسيرة التعاون الثنائي قدما في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة ودعم برامج اعادة الإعمار في لبنان، وتعزيز آليات التنسيق بين القاهرة وبيروت في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستمع وزير الخارجية الى تقييم دولة رئيس الوزراء للأوضاع الداخلية فى لبنان والجهود الصادقة والجادة التى يضطلع بها الرئيس جوزيف عون والحكومة اللبنانية فى دعم الأمن والاستقرار بالبلاد وبسط سلطة الدولة.

وجدد وزير الخارجية مواقف مصر الثابتة الداعمة للبنان في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، منوهًا إلى الاتصالات التى تجريها مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية والتى تؤكد وقف أي تدخلات خارجية فى الشأن اللبناني، وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام سيادة لبنان وأجوائه وإطلاق سراح الأسري اللبنانيين، ووجوب انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس اللبنانية المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وتطبيق القرار ١٧٠١ بشكل كامل دون انتقائية، مشددًا على دعم مصر لجهود تمكين المؤسسات اللبنانية الوطنية من أداء دورها في خدمة الشعب اللبناني الشقيق.