المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد ظهر اليوم في السراي المدير التنفيذي لمركز الشؤون الدولية والتجارية والجيوسياسية وعضو مجلس ادارة المنتدى الاقتصادي العالمي مارون كيروز يرافقه نائب مدير منطقة الشرق الأوسط ومدير مكتب لبنان اوليفر جبور.

وقال كيروز بعد اللقاء: "زيارتنا الى لبنان تأتي ضمن جولة في المنطقة واردنا ان نبدأها بلقاء رئيس الحكومة، حيث وجهنا له دعوة لحضور مؤتمر دافوس المقبل الذي سيعقد ما بين ١٩ و ٢٣ كانون الثاني المقبل، وقد ابدينا خلال اللقاء اهتمامنا بإعادة تطوير العلاقات بين الحكومة اللبنانية والمنتدى والذي هو منظمة دولية تسعى لدفع التعاون بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً ان لدينا شبكة تضم اكثر من ٩٠٠ شركة من كبرى الشركات العالمية، كما أعربنا عن تطلعنا لاستعادة لبنان مكانته على الساحة الدولية".