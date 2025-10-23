قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في مقابلة مع موقع الميادين أونلاين إن لبنان يهمّه أن تكون له أحسن العلاقات مع إيران، على أن تقوم تلك العلاقات على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأكد سلام أن لبنان ملتزم بمبادرة السلام العربية التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002، لافتاً إلى أن أي حديث عن التطبيع مع إسرائيل مرتبط بتطبيق المبادرة وانسحاب إسرائيل من أراضي عام 1967 وإقرار الدولة الفلسطينية، مضيفاً:

“إذا تم تطبيق مبادرة السلام العربية وانسحبت إسرائيل من أراضي الـ67 وأُقرت الدولة الفلسطينية، فلكل حادث حديث”.

وفي الشأن الداخلي، شدّد سلام على أن “لولا تضحيات حزب الله والمقاومة الوطنية عموماً، ما كان تحرر الجنوب اللبناني”، مؤكداً أن المقاومة شكّلت جزءًا أساسياً من معادلة حماية لبنان وسيادته.

وأضاف أن مشروع الحكومة هو إعادة بناء الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أنه “لا يمكن أن تقوم دولة بجيشين”، ومشدداً على أن اتفاق الطائف واضح في حصر السلاح بيد الدولة.

وقال: “نحن متأخرون عشرات السنوات عن تطبيق اتفاق الطائف الذي ينص بوضوح على حصرية السلاح بيد الدولة”.

وفي ما يتعلق بالوضع على الحدود الجنوبية، أكد رئيس الحكومة أن لبنان متمسك بالقرار 1701 ومع تنفيذه الكامل وبإعلان وقف العمليات العدائية.

وقال سلام: “نواصل جهودنا من أجل وقف الخروق الإسرائيلية والعمل للانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن أسرانا”.

وأشار سلام إلى أن العالم يشهد اليوم انقلاباً كبيراً سواء على مستوى عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين أو في تغيّر الرأي العام العالمي الذي أصبح أكثر انفتاحاً على القضية الفلسطينية.

تأتي مواقف نواف سلام في مرحلة دقيقة من المشهدين اللبناني والإقليمي، حيث تسعى حكومته إلى ترسيخ الاستقرار الداخلي وتنفيذ اتفاق الطائف، في ظل تصاعد التوتر بين لبنان وإسرائيل على الحدود الجنوبية، وتحوّلات في المواقف الدولية تجاه الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي بعد الحرب الأخيرة على غزة