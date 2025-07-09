المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ظهر اليوم في السراي وفدا من التحالف العالمي للقاحات والتنميع "Gavi "برئاسة رئيسة التحالف الدكتورة سانيا نيشتار وفي حضور وزير الصحة ركان نصر الدين الذي قال بعد اللقاء: "اختتم وفد منطمة "Gavi "الحلف العالمي للقاحات زيارته الى لبنان، هذه المنظمة التي ساعدتنا خلال الأعوام الماضية وتحديدا خلال السنتين الماضيتين بلقاحات الأطفال من كافة الأعمار تحت 18 سنة، واستفادت منها شريحة كبيرة من اللبنانيين وغير البنانيين، وقد أكدنا على تعاوننا المشترك بين وزارة الصحة وبينها وبين المنظمات الدولية العالمية والاتحاد الأوروبي وكل المعنيين الدين يقدمون المساعدة للبنان ، و اختتم الوفد جولته المثمرة بزيارة الرؤساء الثلاثة، بعد تفقدوا ميدانيا مراكز الرعاية الصحية ومخيمات النزوح وبعض المراكز المعنية ، وأكدنا على استمرار التعاون المشترك بيننا وبينهم ، خصوصا بعد اللقاء العالمي الذي عقد في بروكسل منذ قرابة الأسبوعين ، ونامل استمرار التعاون كما وعدنا خلال السنة القادمة، والاستمرار في دعم القطاع الصحي في المرحلة المقبلة".

بلاسخارت: واستقبل الرئيس سلام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وتم البحث بالأوضاع السياسة الراهنة والمستجدات المتعلقة بتنفيذ القرار ١٧٠١.

بقرادونيان: كما استقبل سلام عصر اليوم في السرايا عضو اللجنة العالمية لحزب الطاشناق ومسؤول منطقة الشرق الأوسط، النائب أغوب بقرادونيان، والأمين العام للحزب ألبير بالابانيان، وتناول البحث الأوضاع والمستجدات في البلاد.