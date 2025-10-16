استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا اليوم ، وفدًا فلسطينيًا ضمّ كلًّا من المممثل الخاص للرئيس الفلسطيني السيد ياسر عباس، والمستشار القانوني للرئيس الفلسطيني السيد وائل لافي، وسفير دولة فلسطين في لبنان السيد محمد الأسعد، وذلك بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني السفير رامز دمشقية، والمستشار السياسي والقانوني في اللجنة الدكتور علي مراد.

جرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومتابعة مسار تسليم السلاح داخل المخيمات، إلى جانب مناقشة القضايا المتصلة بالحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين، وسبل معالجة عدد من الملفات الحياتية الملحّة بما يعزّز التعاون اللبناني–الفلسطيني، في إطار احترام السيادة والقوانين اللبنانية وضمان كرامة العيش للاجئين الفلسطينيين.

وأكد الرئيس سلام حرص الحكومة اللبنانية على متابعة هذه الملفات بما يسهم في تعزيز العلاقات اللبنانية-الفلسطينية.