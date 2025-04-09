المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قبل ظهر اليوم في السراي المستشار الاقتصادي للمبعوث الرئيس الفرنسي الى لبنان جاك دو لا جوجيه على راس وفد وتناول البحث التحضيرات لمؤتمر اعادة الاعمار الذي تنوي فرنسا استضافته هذه السنة.

وقد شدد الرئيس سلام على اهمية انعقاده في اقرب وقت ممكن، كما تم البحث في الاوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان والخطوات الاصلاحية التي باشرت الحكومة بإجرائها .



الخرافي: كما استقبل الرئيس سلام رجل الاعمال الكويتي بدر الخرافي وتناول البحث الفرص الاستثمارية في لبنان بمختلف القطاعات في ضوء الخطوات التي بدأت الحكومة بتوفيرها لتشجيع وجذب الاستثمارات ، وقد نوه الرئيس سلام بالعلاقات الأخوية والمميزة بين لبنان والكويت وشعبيهما.

وكان رئيس الحكومة استقبل نائب رئيس مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان نجاد فارس.

سكوير باتون بوغز : واستقبل الرئيس سلام بعد ظهر اليوم وفداً من شركة المحاماة الاميركية العالمية سكوير باتون بوغز "Squires Patton Boggs" ، برئاسة المحامي غسان بلول الشريك وعضو مجلس إدارة الشركة ورئيس قطاعها في منطقة الشرق الأوسط وضم الوفد كل من رئيس مجلس النواب الاميركي السابق جون باينر، السفير الاميركي السابق بول جونز، دايف شنيتغر، المحامي إدوارد نيوبري الشريك والمدير المسؤول عن العلاقات العامة في الشركة، ورئيس وحدة المنازعات العالمية المحامي ميتش برغر، واطلع من الوفد على نشاطها في عدد من دول العالم بما فيها مكتبها في بيروت.

الجامعة اللبنانية- الاميركية : والتقى الرئيس سلام وفدا من الجامعة اللبنانية- الاميركية برئاسة رئيس الجامعة الجديد الدكتور شوقي عبد الله وجرى عرض لاوضاع الجامعة.



منتدى الذاكرة والغد: واستقبل رئيس الحكومة وفدا من منتدى الذاكرة والغد، الذي اطلع الرئيس سلام على نشاطات ا