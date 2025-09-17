المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي، رئيس مجلس ادارة "قطر الخيرية" الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم ال ثاني وسفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

سفير المانيا: كما استقبل الرئيس سلام سفير المانيا في لبنان السفير كورت جورج شتوكل-شتيلفريد وتناول البحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بالاضافة الى الدعم الألماني للبنان لاسيما للجيش.

النائب سليمان: والتقى رئيس الحكومة النائب محمد سليمان الذي قال بعد اللقاء:"جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة، حيث تمّ التأكيد على دعم الجهود التي يقوم بها رئيس الحكومة نواف سلام لإعادة لبنان إلى الطريق الصحيح عبر الإصلاحات التي من شأنها استعادة الثقة الدولية والعربية وجذب الاستثمارات، خصوصًا من الدول الخليجية وفي طليعتها المملكة العربية السعودية.

وأكد الرئيس سلام حرصه على محافظة عكار والمشاريع الإنمائية فيها، وفي مقدمتها مشروع مطار القليعات الذي ينتظر إقرار القانون في مجلس النواب تمهيدًا للشروع بمرحلة التلزيم قريبًا."