استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي وفدا من اتحاد بلديات سهل عكار ولجنة مكب سرار برئاسة نقيب محامي الشمال سامي الحسن .

وتم خلال اللقاء البحث في إنماء القرى والبلدات المجاورة لمطار القليعات مواكبة لتشغيل مطار القليعات وتشغيل معمل فرز النفايات في سرار عكار

وإغلاق المكبات العشوائية.

النقيب الحسن

واعلن النقيب الحسن بعد اللقاء: أتينا مع اتحاد بلديات السهل في عكار المحيطة بمطار القليعات، وبحثنا موضوعي تشغيل مطار القليعات ومعمل فرز النفايات في سرار. وشكرنا دولة الرئيس سلام على جهوده ورؤيته وعلى ما يقوم به في سبيل لبنان وفي سبيل عكار والعمل على اطلاق مطار القليعات ليصبح مطارا دوليا. كما طلبنا منه تنظيم المكبات في عكار والاستغناء عن العشوائية منها، مع الحفاظ على المطمر الصحي ومعمل الفرز في سرار، حفاظا على البيئة وعلى الإنسان وعلى الأمن الاجتماعي في عكار وطرابلس وزغرتا والكورة والضنية.

وعدنا الرئيس سلام خيرا وأبلغنا بأنه سيتابع الامر مع وزارة البيئة وفي الحكومة.

الفرزلي

واستقبل الرئيس سلام نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي الذي قال بعد اللقاء:"كان لي شرف اللقاء مع دولة الرئيس، وبحثنا بشأن انمائي، وشعرت بسعادة فائقة لجهة تبنيه بنفس نضالي عندما تتوفر الظروف الموضوعية لدفع هذا المشروع وهو نفق بيروت البقاع الذي هو مشروع استراتيجي من الطراز الرفيع، وكان قد أقر سابقا في مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية، وهو على قاعدةBOT،ودولة الرئيس بما يمتلك من ثقل لبناني إقليمي ودولي باستطاعته أن يدفع الأمور الى الأمام ويهيء للظروف القادمة الإيجابية بإذن الله."

وأعلن: في الجانب السياسي أكدنا على وحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات، لقد كثرت الأقاويل في الفترة الأخيرة حول إمكانيات تفكيك اللحمة في هذا البلد، وتفكيك البلد الى كيانات، وحول اجتياحات، حول ضم وفرز وما هنالك من مشاربع. وأنا أقول بان دولة الرئيس يمتلك من الصفاء ما قد ورثه كابر عن كابر في مسألة الدفاع عن عروبة لبنان وحماية وحدة لبنان مما يجعل المسيرة التي يقودها تأخذ لبنان الى شاطىء الأمان، على قاعدة خطاب القسم الذي يبتكر احتكار الدولة للسلاح وفي الوقت عينه ردع العدوان وتثبيت الحدود اللبنانية شرقا وجنوبا للحفاظ على استقلال لبنان وسيادته وعزته.

وختم: انا خرجت سعيدا، وكلني ثقة بأن الغد سيكون أفضل باذن الله.

النائبة لاكرافي

واستقبل الرئيس سلام النائبة الفرنسية ممثلة الفرنسيين في الخارج اماليا لاكرافي يراففها السيد جوزف مكرزل وتم خلال اللقاء البحث في الاوضاع العامة وفي العلاقات اللبنانية الفرنسية.