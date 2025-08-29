المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي قبل ظهر اليوم النائب وائل أبو فاعور الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء دولة الرئيس سلام، وطبعا كل الأنظار تتجه الى الجلسة الحكومية المزمع عقدها في2 أيلول والتي من المفترض أن تستكمل المسار الذي بدأت به الحكومة في القرار الذي اتخذته سابقا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية. هناك ثقة تامة طبعا من قبلنا كطرف سياسي ولكن من قبل كل المسؤولين في الدولة بمؤسسة الجيش اللبناني وبالأدوار الوطنية التي تقوم بها سواء على مستوى الأمن الداخلي أو على مستوى ضبط الحدود وحماية لبنان، وهناك قناعة بأن الجيش اللبناني سيكون على قدر المسؤولية في ما عهد اليه من مهمة من قبل مجلس الوزراء، وبأنّه سيقدم خطة ذات منطلقات وطنية حازمة وواقعية، لتنفيذ قرار السلطة السياسية ببسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. وأكرر بأن مؤسسة الجيش مؤسسة موثوقة لديها تجارب مع اللبنانيين، واعتقد بأن جلسة مجلس الوزراء القادمة ستكون جلسة تبني على ما تم تحقيقه سابقا،للسير قدما دون صدام بين اللبنانيين ولكن في استكمال مسيرة الدولة."

سفير قطر: واستقبل الرئيس سلام سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الذي قال بعد اللقاء: "قدمنا الدعم الكامل كحكومة دولة قطر للرئيس سلام، وعلاقتنا تاريخية مع الحكومة اللبنانية ولدينا مشاريع قطرية كثيرة قائمة في لبنان، كذلك هناك دعم مستمر للجيش اللبناني، ودعم في المجالين الإقتصادية والصحي ومنها دعم مستشفى الكرنتينا. وأبلغته أين وصلنا في المشاريع القطرية، وعرضنا للعلاقات اللبنانية القطرية، والحمدلله أتى في هذا الصيف عدد كبير من المواطنين القطريين الى لبنان، وان شاء الله يزدهر لبنان ويعود كما كان."