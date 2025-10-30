المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السراي رئيس جمعية اعضاء جوقة الشرف Legion d’honneur الاميرال الفرنسي آلان كولديفي Alain Coldefy مع وفد ضم آن كولديفي والمسؤولة عن فروع الجمعية في العالم السفيرة كورين برويزيه بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه مارغو ورئيس جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان السفير خليل كرم وأعضاء الهيئة الادارية: نائب رئيس الجمعية الوزير السابق موريس صحناوي والنائب مروان حمادة والوزير السابق ناصيف حتي والاميرال منير رحيم والسيدتين ميريام انطاكي ولميا مبيض البساط وجرى البحث في العلاقات اللبنانية- الفرنسية والمشاريع التي تقوم بها الجمعية.

مفتي راشيا: واستقبل الرئيس سلام وفدا من دار الفتوى في راشيا برئاسة مفتى راشيا الدكتور وفيق محمد حجازي الذي قال: "اللقاء مع دولته هو لقاء تأييد ولقاء الحرص على استقرار وازدهار الوطن وان تكون هذه الدولة ، دولة تحقق طموحات اللبنانيين ونحن لنا ملئ الثقة بدولته ومواقفه الثابتة من اجل حماية لبنان من أي اعتداء اسرائيلي ، وايضاً لنا ثقة بمواقفه الحريصة على تطبيق اتفاق الطائف وان تكون العلاقات العربية قائمة على الاحترام و الصداقة ، ولدينا حرص ان يكون لبنان بعيدا عن أي مجريات لما يحدث في سوريا ، و ان لا يكون لبنان ممرا ولا مقراً لتفتيت الاستقرار في سوريا ، واللقاء اليوم يبث تطلعات اللبنانيين عموما وأهل راشيا خصوصا ، وأكدنا لدولته انه لدينا أمل ورجاء كبير بان يكون لبنان في قابل الأيام افضل من ذي قبل ، وذلك بتنفيذ اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري ، ودولته بمواقفه ومهنيته وثباته يستطيع أن شاء الله لبنان ان يخرج من هذه الأزمة".