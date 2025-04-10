المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قبل ظهر اليوم في السراي وفدا من اعضاء الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.

بعد اللقاء تحدث نائب رئيس الهيئة حسين عبيد فقال: "تشرفنا اليوم بزيارة الرئيس سلام لوضعه في أوضاع الجامعة اللبنانية، ونحن كرابطة أساتذة متفرغين في الجامعة حملنا هموم الجامعة وأساتذتها على مختلف تسمياتهم الى دولة الرئيس، فالجامعة اليوم بحاجة إلى تعيين واستكمال مجلسها من خلال تعيين العمداء و إلى إقرار ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الساعة بأسرع وقت، و إلى دعم صندوق تعاضد الأساتذة فيها، اضافة إلى الحاجة الى إقرار سلسة رتب ورواتب جديدة من أجل استقطاب الكفاءات العلمية على الدوام لكي تبقى تنهض بهذه الجامعة".

اضاف :"الجامعة اللبنانية اليوم بالتعاون مع رئيسها تعمل ليلا نهارا دون توقف ، وهي تحولت الى جامعة منتجة من خلال المصنع الذي تم افتتاحه منذ فترة في مجمع الفنار لصناعة Tablet والكمبيوتر والتلفون، مما جعلها تحصل على أفضل التصنيفات العالمية كما انها تعتبر. من أفضل الجامعات في لبنان، من حيث الكفاءة والخبرة المهنية".

وتابع: "ووجدنا تفهما من قبل الرئيس سلام لمطالبنا ووعدنا بالدعم الكامل لها وباقرارها بأسرع ما يمكن، واتفقنا على العمل سويا لمتابعة كل الملفات العالقة التي تخص الجامعة من أجل استعادة دورها الوطني على الساحة اللبنانية".

النائب سليمان: كما التقى الرئيس سلام النائب محمد سليمان وبحث معه المستجدات العامة وشؤون إنمائية ومطلبية تخص منطقة عكار.

النادي الثقافي العربي: واستقبل الرئيس سلام رئيسة "النادي الثقافي العربي" سلوى السنيورة بعاصيري على رأس وفد من النادي.

وأعلنت بعاصيري بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس سلام لدعوته الى رعاية "معرض بيروت العربي الدولي للكتاب" الذي سينظم ما بين 15 و 25 أيار المقبل، في قاعة " سي سايد ايرينا" بيروت،تعويضاً عن تعذر اقامته في تشرين الثاني 2024 بسبب الظروف الأمنية في حينه".

مكاري: والتقى الرئيس سلام الوزير السابق زياد مكاري وعرض معه الاوضاع العامة.

كذلك استقبل الامين العام المساعد- رئيس مركز جامعة الدول العربية في بيروت السفير عبد الرحمن الصلح.