Jun 24, 2025 1:11 PMClock
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سلام: نسعى لمنطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وأشكر قطر على دعمها الدائم

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