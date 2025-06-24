Jun 24, 2025 1:15 PMClock
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سلام: نحمد الله أنه في الأسبوعين الأخيرين تمكنا من منع جر لبنان إلى حرب جديدة أو توريطه في النزاع الإقليمي الذي كان دائراً ونتطلع اليوم إلى صفحة جديدة من العمل الدبلوماسي

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