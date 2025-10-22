Oct 22, 2025 8:06 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سلام: نتنياهو يتعامل مع الحرب كما يتعامل المرء مع "ركوب الدراجة" وإذا توقّف سيسقط والوضع الحالي يتّسم بـ"حرب استنزاف" على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o