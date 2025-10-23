المركزية- استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام وتم التداول في الشؤون العامة اللبنانية،

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى ان اللقاء تخلله" تأكيد من الرئيس سلام ان الحكومة تعمل على معالجة الأزمات المتراكمة منذ سنوات التي يئن منها المواطن وذلك باتخاذ خطوات عملية من خلال الوزارات المعنية ومؤسسات الدولة بمتابعة دقيقة من وزرائها الملتزمين تنفيذ مندرجات البيان الوزاري لإنقاذ لبنان من محنته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهناك تعاون وتنسيق وزاري بين أعضائها لإنجاز كل الاستحقاقات المرتقبة، والتضامن الحكومي هو مفتاح نجاحها للتصدي للكثير من المشاكل التي يعانيها البلد، ومجلس الوزراء هو مكان توافق واتفاق لما فيه مصلحة البلد واللبنانيين".

أضاف الرئيس سلام:" لا تهاون في أي قرار تتخذه الحكومة بل هناك إصرار واردة وعزم لتحقيق كل ما يصدر عن مجلس الوزراء الحريص على تنفيذ قراراته بروية وحكمة ضمن اطار الدستور واتفاق الطائف والقوانين المرعية الإجراء التي هي بوصلة عمله وفق توجهاتها، ولن نسمح بالافتراء او بالتضليل على مسار النهج البناء الذي تتبعه حكومتنا المستمرة في الإصلاح والعمل لإنقاذ لبنان من براثن العدو الإسرائيلي المستمر في خرقه للسيادة اللبنانية، ولن تألوا الحكومة جهدا على الصعيد الديبلوماسي للتوصل الى الحل المنشود مع المبعوثين الدوليين وإعادة البناء والإعمار لكل المناطق التي استهدفها العدو الإسرائيلي".

وعن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها قال: "الحكومة تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المقررة في العام المقبل وأجهزتها على تأهب تام ، ومن غير المقبول التمديد أو التأجيل للمجلس النيابي الحالي وهذه فرضيات وآراء وتحليلات، الحكومة غير معنية فيها، الاستحقاق النيابي ينبغي أن يسمو ويعلو على أي اعتبار آخر والحكومة جاهزة لإجراء الانتخابات النيابية لتجديد العزيمة والإصرار على نهوض الدولة والقيام بواجباتها الدستورية على كافة الأراضي اللبنانية وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني الطائف نصا وروحا".

من جهته مفتي الجمهورية دعا الرئيس سلام الى "المثابرة بالإصلاح والإنقاذ واستكمال تطبيق الأنظمة والقوانين لتعم العدالة والإنصاف بين كل شرائح المجتمع اللبناني وأن لا تشعر أي فئة او مجموعة لبنانية بانها بعيدة عن المشاركة في عملية بناء الدولة ومؤسساتها، وليكن خيار اللبنانيين جميعا الدولة ومؤسساتها فهي الملاذ والحاضنة لكل اللبنانيين."

وقال المفتي دريان: "ثقتنا كبيرة بشجاعة وحكمة الرئيس نواف سلام وحزمه وإصراره على أن تكون حكومته مميزة في أدائها ونتائج أعمالها وتنفيذ قراراتها ليشعر المواطن بان الدولة وحدها هي ملجأ اللبنانيين والأقدر على امنهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهي المؤتمنة على سيادة لبنان والدفاع عن مصالح اللبنانيين وكراماتهم وأمنهم من خلال المؤسسات الدستورية على أنواعها".

لقاءات: الى ذلك، استقبل دريان في دار الفتوى رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد الجروان الذي قال بعد اللقاء: "قدمنا عرضا لفضيلته عما تحمله رسالة المجلس العالمي للتسامح والسلام وكان ضروريا ان نتوقف في دار الفتوى ونعرض على سماحته رؤية المجلس العالمي للتسامح وما لمسناه من سماحته بأن هناك رؤية داعمة للمحبة والسلام ودعم ودفع مسيرة المجلس على ما نتمناه وخصوصاً الشعب اللبناني المحب للحياة والسلام وشعب يتطلع الى رؤية متفاعلة مع المجتمع الدولي لذلك توقفنا في دار الفتوى لنسمع ونأخذ بنصائحه ودعمه للعمل الداعم لنشر قيم التسامح والسلام وهذه كلها تعطي رسالة بأن الشعب اللبناني بكل مكوناته إيجابي لذلك لا بد ان نكون متفاعلين مع هذه الإيجابية وإن شاء الله تستمر هذه اللقاءات وبخاصة ما سمعناه من سماحته بأن دار الفتوى داعمة للمجلس".

واستقبل المفتي دريان سفير ألمانيا في لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد وتناول البحث في الأوضاع العامة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.