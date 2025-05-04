حضر رئيس الحكومة نواف سلام إلى غرفة العمليات في وزارة الداخلية والبلديات لمتابعة عمليات فرز الاصوات في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان.

وأكد سلام خلال تصريح أن "الانتخابات البلدية هي مناسبة لمحاسبة البلديات السابقة وتفعيل الدور الانمائي".

ولفت سلام الى ان "عملية الانتخابات حصلت بكل سلاسة ولم يعطلها أي شيء، وقد تمت متابعة الشكاوى الإدارية ومعالجتها بشكل سريع".

واضاف: "اليوم ديمقراطيّ بامتياز والوزارة أثبتت أنّها على جهوزية والشوائب كانت قليلة".

وختم سلام: "المواكبة الإعلامية هي ضمان الشفافية للعملية الانتخابية وموعدنا الأسبوع المقبل لاستكمال مراحل الانتخابات البلدية وتجديد البلديات".