Jul 2, 2025 11:43 AMClock
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سلام: مشروع إعادة الإعمار لا يكتمل دون مساهمة الأشقاء العرب ونتحضر للمؤتمر الدولي لإعادة الاعمار وفق رؤية واضحة

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