بعد توغل القوات الاسرائيلية في بلدة بليدا وقتل الموظف في البلدية ابراهيم سلامة، توالت المواقف المستنكرة للحادثة.

بري: وعلق رئيس مجلس النواب نبيه بري على العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان وآخره الجريمة التي نفذتها قوات الإحتلال الإسرائيلي مستهدفة إدارة رسمية تابعة لوزارة الداخلية والبلديات عائدة لمبنى المجلس البلدي لبلدة بليدا وإغتيال أحد موظفي المجلس البلدي إبراهيم سلامي بدم بارد، إضافة إلى عملية تفجير مبنى النادي الحسيني في بلدة العديسة والاعتداء على الجيش و"اليونيفيل" ومنعهما من القيام بدورهما .

وقال: "إن ما حصل في بليدا والعديسة والعدوان الجوي صباحا على أطراف بلدات العيشية والجرمق والخردلي وإنتهاك أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، هو فعل يتجاوز الإستباحة الإسرائيلية للسيادة الوطنية اللبنانية وقرارات الأمم المتحدة بل هو عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة".

وأضاف: "إن اللحظة الراهنة تستدعي من جميع اللبنانيين إستحضار كل عناوين الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية وموقفه الأخير حيال ما حصل اليوم".

وختم الرئيس بري: "الرحمة للشهيد سلامي والصبر والسلوان لعائلته وتحية إعتزاز وتقدير لابناء بلدة بليدا وكافة القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة".

سلام: وأكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام "ان التوغل الإسرائيلي في بلدة بليدا واستهدافها المباشر لموظّفٍ في البلدية أثناء تأدية واجبه، هو اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها".

أضاف في بيان: "‏أتقدّم بالتعازي الحارّة إلى عائلة الشهيد إبراهيم سلامة الذي اغتيل أثناء قيامه بواجبه.

‏كلّ التضامن مع أهلنا في الجنوب والقرى الأمامية الذين يدفعون يوميًا ثمن تمسّكهم بأرضهم وحقّهم في العيش بأمانٍ وكرامة تحت سيادة الدولة اللبنانية وسلطتها".

وختم: "‏نتابع الضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية لضمان وقف الانتهاكات المتكرّرة وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من اراضينا".

الحجار: بدوره، شجب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في بيان، "الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في حق موظف بلدية بليدا ابراهيم سلامة، بإطلاق النار عليه داخل مبنى البلدية أثناء تأديته لواجبه مما أدى إلى استشهاده"، معتبرا أن "هذا الاعتداء يُعدّ انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان". وشدد على "ضرورة وقف الاعتداءات بحق المدنيين والمنشآت العامة". وأكد "وقوف الوزارة إلى جانب أهالي بليدا والبلديات والموظفين في مختلف المناطق، الذين يواصلون عملهم رغم كل المخاطر والظروف الصعبة".

كرامي: واستنكر رئيس"تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي في بيان الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان وآخرها الجريمة البشعة التي ادت الى استشهاد الموظف البلدي ابراهيم سلامة، وقدّر موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي وجّه الجيش للتصدي لأي توغّل إسرائيلي في أراضينا الجنوبية المحررة، وجاء في البيان:

"نستنكر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، وآخرها الجريمة في بلدة بليدا الجنوبية التي أدت إلى استشهاد الموظف البلدي ابراهيم سلامة.

إن استهداف المدنيين جريمة موصوفة تكشف حقيقة هذا العدو وعدوانيته المستمرة.

ونثمّن موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقراره الواضح بتوجيه الجيش للتصدي لأي توغّل إسرائيلي في أراضينا الجنوبية المحررة، دفاعا عن السيادة وحمايةً للمواطنين.

إن الجنوب كان وسيبقى درع الوطن كله، وواجبنا اليوم أن نوحّد الموقف الوطني في مواجهة العدوان، وأن نلتف حول مؤسسات الدولة، جيشا ومؤسسات، دفاعا عن سيادتنا وحقنا المشروع في الحياة بكرامة وأمان".

مارك ضو: بدوره ندد يالنائب مارك ضو بحادثة بليدا وقال: موقف الدولة بالتوجّه نحو التفاوض والحلول السياسية بدل فتح حروبٍ عبثية هو الموقف الصحيح والمطلوب، وهو المدخل لضمان السيادةِ والأمان بشكلٍ ثابتٍ ومستدام.

حزب الله: كما أصدر" حزب الله" بيانا حول العدوان الإسرائيلي على بلدة بليدا اكد فيه ان "العدو الصهيوني المجرم يواصل مسلسل جرائمه على الأراضي اللبنانية، ويمعن في ‏توغلاته وانتهاكه لسيادة لبنان وحرمة مواطنيه، غير آبه بالاتفاقات والتفاهمات ‏والقوانين الدولية، إذ توغل فجر اليوم في عمق بلدة بليدا الحدودية واقتحم مبنى ‏البلدية وأعدم بدم بارد موظف البلدية الشهيد إبراهيم سلامة وهو نائم في فراشه، في ‏جريمة تؤكد على إجرام ووحشية هذا العدو المتعطش إلى القتل وسفك الدماء دون ‏أي مبرر".‏

ودان"بشدة هذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة، والتي أتت مباشرة بعد ‏زيارة الموفدة الأمريكية إلى لبنان وترأسها اجتماعات لجنة الميكانيزم"، واكد أن" العدوان ‏الصهيوني على بلدنا يتم بشراكة وتواطؤ أميركي، وأن واشنطن هي صاحبة ‏الضوء الأخضر لكل تصعيد إسرائيلي ولكل عدوان، بهدف الضغط على لبنان لتنفيذ ‏أجندة ومشاريع خبيثة لا تتوافق مع مصلحته الوطنية ولا تحفظ له سيادته وعناصر ‏قوته". ‏

اضاف البيان:"إن تمادي العدو في جرائمه وارتكاباته يستوجب من الدولة اللبنانية ومن كل القوى ‏السياسية اتخاذ موقف وطني موحد ومسؤول وصلب لتقوية موقف لبنان إزاء هذه الاعتداءات المتواصلة. ويثمن حزب الله موقف رئيس الجمهورية بالطلب من الجيش اللبناني مواجهة ‏التوغلات الإسرائيلية، ويدعو إلى دعم الجيش بكل الإمكانيات اللازمة لتعزيز ‏قدراته الدفاعية وتوفير الغطاء السياسي لمواجهة هذا العدو المتوحش، كما يدعو ‏الحكومة أيضاً إلى اتخاذ خطوات مغايرة لما قامت به طوال ١١ شهرًا وتحمل ‏مسؤولياتها بإقرار خطة سياسية ودبلوماسية لوقف الاعتداءات ولحماية المواطنين ‏اللبنانيين ومصالحهم، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن وقوات الطوارئ ‏الدولية بتحمل مسؤولياتهم باتخاذ المواقف الرادعة والمناسبة لوقف العدوان". ‏

وختم :" يتقدم حزب الله من ذوي الشهيد وبلدية بليدا وأهلها الشرفاء بأحر التعازي ‏والمواساة سائلين الله تعالى له الرحمة وعلو الدرجات ولأهلنا في بليدا والجنوب ‏ولبنان الصبر والفرج القريب بإذن الله". ‏

التيار الوطني الحر: وأصدر التيار الوطني الحر البيان الآتي: "يدين التيار الوطني الحر الجريمة التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي ضد المدنيين في بلدة بليدا الجنوبية . ويحمّل الحكومة مسؤولية اتباع سياسة "مكانك راوح " في ملف استراتيجية الأمن الوطني وحصر السلاح بيد الجيش وتسليحه، عدا عن التقصير الدبلوماسي في مواجهة العدوان الاسرائيلي فيما نسمع عن تحذيرات دولية من اقتراب الحرب مجدّدًا. ويؤكد التيار دعمه للجيش اللبناني وتكريس دوره الدفاعي ويثني على طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون من الجيش التصدي للإعتداءات الإسرائيلية".

ابو زيد: وكتب النائب السابق أمل أبو زيد على منصة "أكس": "المزاعم الاسرائيلية وراء الاستهداف المباشر لموظف بلدية بليدا مردودة ومجرد ادعاءات فارغة...أما الحقيقة فهي أن قوات الاحتلال أدرجت عمال البلديات ضمن بنك أهدافها وجرائمها وتجاوزت كل الخطوط الحمر بإستهداف المدنيين العزّل"، وختم "الرحمة للشهيد ابراهيم سلامة".

الخطيب: كذلك، أجرى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب إتصالا هاتفيا برئيس بلدية بليدا حسان حجازي ،معزيا باستشهاد الموظّف في البلدية إبراهيم سلامة الذي استشهد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي المجرمة لدى اقتحامها البلدة الليلة الماضية.

وقال العلامة الخطيب إننا نتوجه إلى رئيس وأعضاء المجلس البلدي وأهالي بلدة بليدا الأبية الصامدة المجروحة بفقد أحد أبنائها الميامين ،مستلهمين قول الله تعالى: "ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون".

أضاف: إن هذه الجريمة النكراء تكشف مرة جديدة مدى العدوان الصهيوني المستمر وآفاقه الخطيرة ،وتضع أمام السلطة اللبنانية واللبنانيين جميعا والعالم أجمع ،مسؤولية التحرك العاجل لردع هذا العدوان بشتى السبل المتاحة ،وتلزم الحكومة اللبنانية بتوجيه شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ،خاصة وأنها طالت موظفا رسميا في الإدارة اللبنانية ،كرس حياته لخدمة أبناء بلدته وصمد فيها من أجل هذا الغرض.

وقال العلامة الخطيب "إننا لا نستغرب ما أقدمت عليه قوات الاحتلال ،فتاريخ الكيان الصهيوني حافل بمثل هذه الجرائم النكراء، منذ ان زرعه الإستعمار في هذه المنطقة ،وليست السنتان الماضيتان وما ارتكبه العدو من مجازر خلالهما في غزة ولبنان ودول المنطقة ،إلا نموذجا حيا عن طبيعة هذا الكيان الذي لا يمكن التعايش معه بأي شكل من الأشكال.

وختم :رحم الله شهيدنا الغالي إبراهيم سلامة وحشره في جنات النعيم وعزاؤنا لبلدية بليدا وأهلها الشرفاء ولاسرته الكريمة واللبنانيين عامة ،ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

بلدية بليدا: كما استنكرت بلدية بليدا في بيان "الاعتـداء السافر على السيادة والكرامة الوطنية والجريمة النكراء التي ارتكبها العـدو الإسـرائيلي في بلدة بليدا"، وأعلنت انه "اعتراضاً على غياب الدولة وتقاعسها عن قيامها بواجباتها من حماية الأرض والشعب والتصدي للعـ.دوان، وتأكيدا لغياب اليونيفيل ولجنة الاشراف على تطبيق قرار وقف اطلاق النار عن القيام بواجباتهم التي وُجدوا في لبنان لأجلها، تنظم البلدية وقفة استنكارية التي تنظمها أمام مبنى البلدية اليوم الساعة 10:30 صباحاً".

بلدية بنت جبيل: كذلك استنكرت بلدية بنت جبيل عـدوان بليدا، ودعت الدولة إلى "تحمّل مسؤولياتها"، وطالبت "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية باتخاذ موقف واضح وصريح لحماية المدنيين والمنشآت العامة في الجنوب".

بلدية الهرمل: ودانت بلدية الهرمل في بيان، "الاعتداء السافر الذي ارتكبه العدو الإسرائيلي على بلدة بليدا الجنوبية، والذي يمثل تعبيرا صارخا عن نهج العدوان والاستهتار بالقوانين الدولية"، معتبرة ان "الاعتداء المباشر على بلدية بليدا هو تعد على كل بلديات لبنان وعلى دورها الوطني والإنساني في رعاية شؤون المواطنين، والمساس بالبلديات وموظفيها هو اعتداء مباشر على كرامة الناس وحقهم في الحياة الآمنة، ومحاولة يائسة لكسر صمود أهلنا في الجنوب، الذين أثبتوا في كل مرة أنّهم خطّ الدفاع الأول عن الوطن والكرامة".

وأكدت بلدية الهرمل "تضامنها الكامل مع أبناء بليدا وكل القرى الجنوبية الصامدة"، داعية الدولة اللبنانية إلى "التحرك الفوري في المحافل الدولية لكشف جرائم الاحتلال ومحاسبته"، وتشدد على "حق لبنان في الدفاع عن أرضه وشعبه بكل الوسائل المشروعة، مع التأكيد على أن صمود اللبنانيين ووحدتهم الوطنية هما الرد الأبلغ على هذا العدوان وعلى كل محاولة للنيل من إرادتهم الحرة وحقهم في الحياة الكريمة".

بلدية الغبيري: كما اعلنت بلدية الغبيري في بيان انها "تلقت ببالغ الحزن والأسى، نبأ الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الإسرائيلي فجر اليوم في بلدة بليدا الحدودية، حيث اقتحم مبنى البلدية واغتال موظفها الشهيد إبراهيم سلامة بدم بارد أثناء نومه.

وأكدت بلدية الغبيري واهلها "تضامنها الكامل مع بلدية بليدا وكل البلدات الجنوبية الصامدة"، معربة عن "شدة إدانتهم لهذه الجريمة الوحشية التي تُضاف إلى سجلّ جرائم الاحتلال ضد لبنان وأرضه وشعبه ومؤسساته".

ودعت "المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لتحمّل مسؤولياتها ووقف الانتهاكات المتكررة لسيادة لبنان وكرامة مواطنيه"، متمنية "الرحمة للشهيد إبراهيم سلامة، والصبر والثبات لأهله وبلدته، والنصر للوطن المقاوم".