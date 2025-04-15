أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الأردني حسان جعفر، معرباً عن تضامن لبنان الكامل مع المملكة في مواجهة أي مخططات للنيل من أمنها واستقرارها.

وأبدى سلام كل الاستعداد للتعاون مع السلطات الأردنية بما يلزم بالنسبة للمعلومات التي تحدّثت عن تلقّي بعض المتورّطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان.

وأكّد سلام أن لبنان يرفض أن يكون مقراً أو منطلقاً لأي عمل من شأنه تهديد أمن أي من الدول الشقيقة أو الصديقة.

وأفادت مصادر لبنانية للحدث بأن لبنان لم يتبلغ شكوى من الأردن بتلقي ضالعين في المخططات التخريبية تدريبات على أرضه، لافتة الى أن اتصالات تجري بين بيروت وعمّان لمعرفة طبيعة التهديدات التي تعرض لها الأردن والجهات المتهمة .

وأضافت:" من ثوابت لبنان المحافظة على العلاقات الجيدة مع كافة الدول العربية".

وأعلن الأردن اليوم الثلاثاء إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة.