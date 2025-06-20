يستغرب الرئيس نواف سلام الكلام المنسوب إلى احد الوزراء بأنه رفض ان تُصدر الحكومة موقفا ضد توريط لبنان في الحرب الدائرة. بينما كان الرئيس سلام قد شدد اكثر من مرة ان الموقف اللبناني ثابت في رفض زج لبنان او إقحامه بأي طريقة من الطرق في الحرب الإقليمية الدائرة، مذكرا ان مواقفه تعبّر عن سياسة الحكومة وهو المخول دستوريا النطق باسمها.

وطالب الجميع بالترفع عن المزايدات في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.