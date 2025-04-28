Apr 28, 2025 10:05 AMClock
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سلام: لعل الانتخابات البلدية خطوة أولى على تفعيل اللامركزية الادارية وطال وقت انتظارها

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