Jul 2, 2025 11:30 AMClock
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سلام: لبنان مر بأزمات متراكمة وفقدت الليرة اكثر من 92% من قيمتها وانكمش الاقتصاد وزادت الكارثة في انفجار المرفأ وارتفعت نسبة الفقر 33%

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