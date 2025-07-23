Jul 23, 2025 11:37 AMClock
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سلام: لبنان على مفترق طرق حساس والحكومة تعمل ما بوسعها لإخراج لبنان من محنته

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