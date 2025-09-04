لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، توجه السياسيون بالمعايدة الى اللبنانيين.

سلام: عايد رئيس الحكومة نواف سلام في ذكرى المولد النبوي الشريف وكتب عبر منصة "اكس": "كل عام وأنتم بخير … راجين من الله ان يعيده على جميع العرب والمسلمين بالخير واليمن والبركات".

الحريري: من جهته، كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على "أكس": "في ذكرى المولد النبوي الشريف، أتقدّم بالتهنئة إلى جميع اللبنانيين عموماً وإلى المسلمين خصوصاً، سائلاً الله أن تكون هذه المناسبة المباركة محطة يتجدد فيها الأمل ببناء دولة طبيعية، عمادها الدستور، وتطبيق القوانين، وصون حقوق جميع اللبنانيين على حد سواء، بعيداً عن التفرقة والتمييز".

باسيل: وكتب رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل على "اكس": "أحرّ التهاني في عيد المولد النبوي الشريف لأهلنا المسلمين. في هذه الأيام واكثر من اي وقت، ننشد لوطننا الاستقرار وندعو الى استنهاض دور الدولة بجميع مؤسساتها لتكون هي الجهة المسؤولة عن حماية لبنان بكل شعبه وكامل ارضه وحقوقه".

عبد المسيح: وكتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "أكس": "كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. نسأل الله أن يعيده على وطننا وأهلنا بالسلام والطمأنينة، وأن يملأ قلوبنا بالمحبة والتسامح والإيمان".

مخزومي: بدوره، كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "أكس": "بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى اللبنانيين عمومًا والمسلمين خصوصًا، سائلين المولى أن تحمل هذه المناسبة المباركة أجواء من الأمل والتلاقي، وأن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من الخير والوحدة. كل عام وأنتم بخير".

مطر: وكتب النائب ايهاب مطر على منصة "أكس": "اليوم ميلادُ الرحمة والإيمان، ميلادُ النبيِّ العربيِّ الذي أهدى البشريةَ دينًا يأمرُ بالتآخي والتسامح بين الناس. فلنرفع الدعاءَ لله بأن يُلهم أمةَ محمدٍ التمسكَ بالدين الحنيف، مستشهدين بالسيرة النبويةِ الإنسانيةِ في سلوكنا وقلوبنا".

سليمان: وتوجّه النائب محمد سليمان بأحرّ التهاني والتبريكات إلى اللبنانيين، والمسلمين عامةً، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "في ذكرى ولادة نبي الرحمة والتسامح، نسأل الله في هذا اليوم المبارك أن يمنح أمتنا الإسلامية الخير والنصر، وأن يعيده على وطننا بمزيد من الوحدة والاستقرار والنهوض. إنها محطة متجدّدة نستحضر فيها القيم التي حملها الرسول الكريم، قيم العدل والإخاء والتكافل، التي تبقى الطريق الأمثل لبناء مجتمع متماسك ووطن يسوده السلام".

اسامة سعد: كذلك، تقدّم الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، بأحرّ التهاني والتبريكات إلى اللبنانيين عموماً، والمسلمين خصوصاً، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكّد أنّ "هذه المناسبة العطرة، بما تحمله من قيم المحبة والرحمة والتسامح، تُجدّد الدعوة إلى تعزيز التضامن والوحدة، ونبذ الفرقة والانقسام، والعمل معاً لما فيه خير الوطن وأبنائه".

وختم متمنيًا أن "تعود هذه الذكرى المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وعلى لبنان بالأمن والاستقرار والازدهار".

الصفدي: كما هنأ الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، اللبنانيين، وكتب عبر منصة أكس: "في ذكرى المولد النبوي الشريف نستحضر قيم التسامح والوحدة التي جسّدها الرسول، ونجدد الدعاء بأن يحفظ الله لبنان وأهله، ويمنّ علينا بالأمن والاستقرار لما فيه خير وطننا الحبيب".

شقير: من جهته، كتب رئيس "تجمع كلنا بيروت" ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على منصة "اكس": "بمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف، نتقدّم من اللبنانيين عامةً، ومن المسلمين خاصةً، بأحرّ التهاني وأصدق التمنيات. نسأل الله أن يعيده على الجميع بالصحة والخير والبركة، وعلى وطننا بالاستقرار والازدهار، وبقيام دولة قادرة وعادلة تُعيد للبنان هيبته ومكانته المستحقّة بين دول العالم".

القصيفي: وهنأ نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، بحلول عيد المولد النبوي الشريف، متمنيا أن "تلهم بركة العيد الجميع كي يتحدوا على الخير، وأن يعم التفاهم بينهم، فيغلبوا مصلحة لبنان، واستقراره، ومقتضيات العيش الواحد على اي إعتبار آخر، ليجوز الوطن إزماته وينجو من الكمائن المتربصة به،وينطلق ثابت الخطى نحو غد واعد".

وزارة الخارجية: وكتبت وزارة الداخلية والبلديات على منصة "أكس": "مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، نجدّد التمسّك بقيم الرحمة والمحبة، ونسأل الله أن يُنعم على وطننا بالخير والأمان والاستقرار. كل عام وأنتم بخير".

فيصل كرامي: كتب رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "في ذكرى مولد خير البرية، سيدنا مُحَمَّدٍ، نستحضر معاني الرحمة والمحبة والوحدة التي جاء بها نور الهدى ليخرج البشرية من ظلمات الجهل والفرقة إلى نور الإيمان والعقل والتآخي. في هذا الزمن الصعب، نتمسك أكثر برسالة رسولنا الكريم مُحَمَّدٍ، الذي دعا إلى الكلمة الطيبة، والعدل بين الناس، والدفاع عن الحق ونصرة المظلوم. وإننا في هذه المناسبة العظيمة، نؤكد أن وحدة صفّنا، وتمسّكنا بقيمنا العربية والإسلامية، هما طريق النجاة في وجه التحديات، وسلاحنا في معركة الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. نسأل الله أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا وأمتنا بالأمن والامان والسلامة، وأن يُوحّد قلوبنا على ما فيه خير للبنان وأهله".