وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، يرافقه وزير الثقافة غسان سلامة ووزير الطاقة والمياه جو صدي، إلى مطار القاهرة الدولي في مستهل زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال الوفد اللبناني وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية المهندس كريم بدوي، وسفير لبنان لدى جمهورية مصر العربية السفير علي الحلبي، إلى جانب عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية اللبنانية.

وأشارت معلومات "المركزية" أن زيارة الرئيس سلام إلى مصر تهدف الى اطلاق مجلس الأعمال اللبناني ـ المصري ولقاء الرئيس السيسي لبحث التطورات، وقد يطرح خلال محادثاته في القاهرة امكان مد لبنان بالغاز المصري بعد وصوله الى سوريا.

وتابعت المعلومات: زيارة سلام كانت مقررة في تموز الماضي وحالت دون حصولها التطورات الاسرائيليةـ الايرانية انذاك.