Apr 28, 2025 10:05 AMClock
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سلام عن انتخابات بيروت: تقدمت عدة مشاريع متأخرة ولم يكن لدى الحكومة الوقت لدراستها ولكن سوف ندرسها الآن

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