Jun 24, 2025 1:10 PMClock
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سلام: سعيدون أنه بجهود قطر تم وقف العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل ونأمل أن يفتح ذلك الباب أمام الدبلوماسية

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