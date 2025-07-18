Jul 18, 2025 10:03 PMClock
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سلام: سألتقي الرئيس برّي في الأيام المقبلة لمناقشة ورقة برّاك والرد عليها وهي مجموعة افكار لترتيب تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار

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