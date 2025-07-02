Jul 2, 2025 11:42 AMClock
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سلام: زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عدّة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي

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