Jul 8, 2025 2:01 PMClock
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سلام ردّاً على سؤال "مرتاحين للوضع؟" بعد لقائه برّي في عين التينة: الرئيس برّي "كفَّى ووفَّى" بالأمس

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