Apr 27, 2025 7:33 PMClock
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سلام دان اعتداء الضاحية: لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الاسرائيلي

ادان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام "مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على لبنان وترويع الآمنين في منازلهم وهم التواقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية".
وطالب الرئيس سلام الدول الراعية لاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية، بالتحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
كما أكد الرئيس سلام أن "لبنان يلتزم ببنود القرار ١٧٠١ كاملاً وباتفاق الترتيبات الأمنية، وان الجيش اللبناني يواصل عمله ويوسع انتشاره في الجنوب كما في سائر الأراضي اللبنانية لبسط سلطة الدولة، وحصر السلاح بيدها وحدها".

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