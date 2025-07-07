Jul 7, 2025 4:29 PMClock
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سلام: جميعنا يعلم أن القرار يتخذ في مجلس الوزراء وقرار مجلس الوزراء وحده يلزم لبنان

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