Jul 2, 2025 11:34 AMClock
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سلام: تواصل الدولة انسجامًا مع اتفاق الطائف على العمل على حصر السلاح والسيطرة على المطار والطريق المؤدية له واتخذنا قرارًا واضحًا بإعادة وصل لبنان بالعالم وقد قام الرئيس في عدة زيارات اقليمية

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