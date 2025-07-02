Jul 2, 2025 11:37 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سلام: تتقدم مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي بمسؤولية وواقعية وهدفنا توقيع اتفاق معه بعهد هذه الحكومة ونعدّ لمؤتمر استثماري في الخريف المقبل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o