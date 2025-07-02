استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم في السرايا سفير مملكة البحرين الجديد في لبنان والمقيم في سوريا وحيد مبارك سيار.

وخلال اللقاء، أبلغ السفير البحريني ان بلاده تستعد لإعادة فتح سفارتها في بيروت وتعيين سفير مقيم في القريب العاجل، مؤكّدًا وقوف البحرين إلى جانب لبنان في مرحلة التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

من جهته، جدّد الرئيس سلام شكره لمملكة البحرين على حسن الاستقبال والضيافة خلال الزيارة الطارئة التي قام بها الأسبوع الماضي، مؤكّدًا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومعربًا عن ارتياحه لعودة لبنان الى موقعه الطبيعي بين اشقائه العرب.

الكعبي وشحادة

واستقبل الرئيس سلام القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان فهد الكعبي، يرافقه مبعوث وزير الخارجية الإماراتي إلى دول الكاريبي عمر شحادة.

وتم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون، وفرص الاستثمار، ودعم لبنان في عدد من المجالات.

شري وفضل الله

واستقبل الرئيس سلام النائبين أمين شري وحسن فضل الله، حيث جرى البحث في ملف إعادة الإعمار.



الحوت

والتقى رئيس الحكومة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) محمد الحوت، الذي قدّم عرضًا حول أوضاع الشركة وخططها المستقبلية، بما في ذلك مشروع إطلاق شركة طيران منخفضة الكلفة.