استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد ظهر اليوم، في السرايا الكبيرة، وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، ترافقه رئيسة مجلس الإدارة المديرة العامة لـ"تلفزيون لبنان" أليسار ندّاف مع أعضاء المجلس.

بعد اللقاء، قال وزير الإعلام: "عرضنا لحاجات التلفزيون ومشاكله، ووجدنا إصغاء لدى دولة الرئيس. وبدوري، عرضت إمكان استصدار بعض التشريعات، على الأقل على مستوى مشاريع القوانين من الحكومة وإرسالها إلى مجلس النواب، وفقا للأسس الحديثة والعصرية التي تتطلب مرونة بالنظر في هذه التشريعات الجديدة".

أضاف: "كان الرئيس سلام مسهلا لما قد يعرض عليه من حاجات التلفزيون على مجلس الوزراء. وطلبنا من مجلس الإدارة أن يتقدم خلال شهر من الآن بما لديه من اقتراحات على الأنظمة التي تعود لديه لتطويرها والحاجات التي يريد أن توافق الحكومة عليها. وبدوري، سأكون مسهلا، كما العادة، مثل التعيينات الإدارية التي حصلت، أو بالنسبة إلى عمل المجلس لتسهيل عمله".

بدورها، قالت نداف: "زيارتنا اليوم لدولة الرئيس هي لشكره على دعمه ودعم الحكومة لتلفزيون لبنان ومجلس إدارته. عرضنا خلال اللقاء بعضا من استراتيجية التلفزيون الجديدة التي ستتوجه إلى كل الفئات من المجتمع وإلى الشباب، وعرضنا بعض المشاكل والهواجس، وأكد دولة الرئيس تقديم المزيد من الدعم إلى تلفزيون لبنان. وأكدنا أن التلفزيون سيبقى الشاشة الوطنية الجامعة التي ستحاول مواكبة التطور الحاصل على الصعيدين التكنولوجي والإعلامي".

السيد ولحود

وكذلك، استقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ورئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود.

وتناول الاجتماع أوضاع المؤسسة العامة للإسكان ونشاطها وخطتها المستقبلية.

كما تم التطرق إلى حاجاتها وأهمية المشاريع المخصصة لتأمين السكن لذوي الدخل المحدود، باعتبارها جزءا أساسيا من السياسات الاجتماعية والإنمائية للحكومة.

البعريني

والتقى رئيس الحكومة النائب وليد البعريني، يرافقه وفد مشترك من المياومين في هيئة "أوجيرو" ومن مستخدمي المديرية العامة للأحوال الشخصية.

وخلال اللقاء، تم البحث في عدد من المطالب المحقة التي يرفعها العاملون في المؤسستين.

"معهد باسل فليحان"

واستقبل الرئيس سلام وفدا من "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي" برئاسة لميا مبيض.

وشكر الوفد لـ"رئيس الحكومة رعايته العيد التاسع والعشرين لتأسيس المعهد"، مقدما له درعا تذكارية.

وكانت المناسبة فرصة لعرض خطة عمل المعهد ودوره في دعم الإصلاحات المالية، إضافة إلى نشاطاته الإقليمية في مجال التدريب وبناء القدرات.