المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السراي الحكومي، وفدا من "هيئة العلماء المسلمين" في لبنان برئاسة الشيخ سالم الرافعي الذي قال بعد اللقاء: "أثنينا على الموقف الجريء الذي اتخذته الحكومة بالامس، ولدينا امال كبيرة بالعهد والحكومة لتحقيق الازدهار والعدالة لا سيما الموقوفين الإسلاميين وغيرهم".

نقابة اصحاب البصريات: واستقبل الرئيس سلام وفدا من نقابة "اصحاب مراكز البصريات" برئاسة النقيب فادي الحكيم، الذي قال بعد اللقاء:" اطلعنا دولة الرئيس سلام على أهداف النقابة والتي تضم أصحاب مراكز البصريات الذين يملكون إذن مزاولة المهنة من وزارة الصحة ، وابدى الرئيس سلام دعمه لنقابتنا. ونحن نثمن مواقف رئيس الحكومة."

بلديات اكروم: والتقى رئيس الحكومة وفدا من اتحاد بلديات اكروم برئاسة رئيس الاتحاد علي احمد اسبر الذي قال بعد اللقاء:" عرضنا على رئيس الحكومة مجموعة من المطالب منها انشاء المستشفى الحكومي بتمويل كويتي وإعطاء توجيهاته لمجلس الانماء والاعمار لتسريع الإجراءات للملف، كذلك طالبنا باستكمال بناء المهنية التي بدأ العمل فيها في العام ٢٠١٨، إضافة الى النظر بفتح معبر رسمي الى سوريا من منطقتنا وغيرها من المطالب المحقة المتعلقة بالمنطقة".

السفير عرفة: والتقى الرئيس سلام مندوب لبنان المعين في الامم المتحدة السفير احمد عرفة.